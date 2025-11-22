SelfyConto di Banca Mediolanum: Rendimento del 3% e Vantaggi Esclusivi per i Clienti

Il SelfyConto rappresenta una delle soluzioni più interessanti nel panorama dei conti correnti online, offrendo un rendimento annuale del 3% sui risparmi.

Questa offerta si distingue in un contesto in cui i conti deposito ad alta remunerazione sono sempre più rari. L’articolo analizza le caratteristiche e i benefici di questo conto corrente, risultando ideale per coloro che desiderano gestire i propri risparmi in modo flessibile e conveniente.

Caratteristiche principali di SelfyConto

Il SelfyConto rappresenta un conto corrente interamente digitale, caratterizzato da elevati standard di sicurezza e praticità. Aprire un conto consente di beneficiare di un tasso promozionale del 3% su depositi vincolati per sei mesi. Inoltre, è prevista la possibilità di svincolare anticipatamente le somme, senza applicazione di penalità sugli interessi già maturati. Tale flessibilità costituisce un significativo vantaggio per coloro che desiderano mantenere l’accesso ai propri fondi.

Costi e vantaggi per i nuovi clienti

Un ulteriore punto di forza di SelfyConto è l’assenza di costi per il primo anno di gestione, che risulta completamente gratuito. Per i clienti con meno di 30 anni, il canone rimane azzerato anche negli anni successivi. Inoltre, i nuovi clienti possono ricevere un bonus Amazon fino a 60€ al momento dell’apertura del conto, a condizione di soddisfare alcuni requisiti, come l’accredito dello stipendio o l’effettuazione di spese mensili con la carta di debito associata.

Come aprire il conto SelfyConto

Aprire il SelfyConto è un processo semplice e veloce. Gli interessati devono registrarsi sul sito ufficiale di Banca Mediolanum, compilando un modulo online con i propri dati anagrafici e documenti identificativi. È possibile scegliere tra diverse modalità di riconoscimento, come una videochiamata per un’apertura immediata o un bonifico per un’attivazione in due giorni lavorativi.

Requisiti per ottenere il bonus Amazon

Per beneficiare del bonus Amazon, i nuovi clienti devono aprire il conto entro una scadenza specifica e accreditare lo stipendio in un termine stabilito. È inoltre necessario effettuare un deposito vincolato della durata di sei mesi, con importi che variano da un minimo di 100€ fino a 500.000€. Questa strategia offre un rendimento sicuro senza vincoli eccessivi.

Servizi inclusi e assistenza clienti

Il SelfyConto include una serie di servizi gratuiti, come prelievi illimitati nell’Eurozona e operazioni bancarie senza costi aggiuntivi, inclusi bonifici e ricariche telefoniche. Per gli utenti che necessitano di assistenza, Banca Mediolanum assicura un servizio clienti sempre disponibile, pronto a risolvere qualsiasi dubbio o problema riguardante la gestione del conto.

Il SelfyConto di Banca Mediolanum emerge come un’opzione competitiva per coloro che cercano un conto corrente che offra un buon rendimento accompagnato da numerosi vantaggi. Grazie alla sua flessibilità e ai costi contenuti, rappresenta una scelta strategica per i risparmiatori moderni.