SelfyConto di Banca Mediolanum: rendimento elevato e canone azzerato per il tuo risparmio

Nel panorama attuale, chi ha l’abitudine di risparmiare sa che trovare un conto deposito con rendimenti allettanti può risultare una vera sfida.

In questo contesto, SelfyConto di Banca Mediolanum si presenta come una soluzione vantaggiosa, promettendo un rendimento annuo lordo del 3% su somme vincolate per sei mesi. Questa offerta si distingue per le sue caratteristiche attrattive.

Vantaggi di SelfyConto

Una delle caratteristiche più interessanti di SelfyConto è l’assenza di canone, azzerato per il primo anno. Inoltre, per gli utenti under 30, il conto rimane completamente gratuito fino al compimento dei trent’anni. Questa iniziativa è accompagnata da un’offerta che prevede la possibilità di ricevere buoni Amazon fino a 60€. Per usufruire di queste condizioni, è sufficiente visitare il sito di Banca Mediolanum.

Modalità di attivazione del conto

Per accedere al tasso lordo del 3%, è necessario aprire SelfyConto entro il 30 novembre, impostare l’accredito dello stipendio e attivare un conto deposito a sei mesi entro il 5 dicembre. Gli importi vincolabili variano da un minimo di 100€ a un massimo di 500.000€.

Servizi inclusi senza costi aggiuntivi

SelfyConto offre diversi servizi inclusi senza costi extra, che rappresentano un ulteriore vantaggio per i clienti. Tra questi, si evidenziano l’accredito di stipendio o pensione, bonifici SEPA gratuiti, sia tradizionali che istantanei, prelievi senza commissioni nell’area Euro e la domiciliazione delle utenze senza spese.

Utilizzo della carta di debito

La carta di debito fisica offre un ulteriore vantaggio, essendo gratuita per i primi dodici mesi. Dopo questo periodo, è prevista una spesa annuale di 10€. Inoltre, il conto può rimanere senza canone se si effettuano spese mensili per un minimo di 500€ con la carta o se si riceve l’accredito dello stipendio.

Buoni Amazon come incentivo

Per coloro che decidono di aprire SelfyConto entro il 31 dicembre, è previsto un bonus di benvenuto: un voucher del valore di 10€ per Amazon, a condizione di richiedere subito la carta di debito. Inoltre, un secondo buono del valore di 50€ sarà assegnato dopo aver effettuato almeno 50€ di spese con la Mediolanum Card entro il 31 gennaio.

SelfyConto di Banca Mediolanum rappresenta una soluzione vantaggiosa per chi è alla ricerca di un conto corrente che offre buoni rendimenti. Questo conto è pensato per facilitare la gestione delle finanze personali, senza gravare su chi lo utilizza con oneri aggiuntivi. Per ulteriori informazioni su come attivare un conto e iniziare a risparmiare, si consiglia di visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum.