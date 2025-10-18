SelfyConto di Banca Mediolanum: Scopri il Conto con Rendimento del 3%!

I fatti sono questi: nel panorama finanziario attuale, gli investitori faticano a trovare opportunità che garantiscano rendimenti significativi.

Tuttavia, SelfyConto, un prodotto di Banca Mediolanum, offre un rendimento del 3% annuo, posizionandosi come un’opzione interessante per chi desidera massimizzare i propri risparmi senza costi aggiuntivi.

Un rendimento competitivo

Tradizionalmente, le banche offrono tassi d’interesse relativamente bassi, spesso attorno all’1%. Con SelfyConto, gli utenti possono beneficiare di un tasso annuo lordo del 3%, vincolando i fondi per un periodo di 6 mesi. Questa proposta si rivela vantaggiosa per chi desidera far fruttare i propri risparmi in modo efficace.

Requisiti per ottenere il rendimento

Per accedere a questo rendimento, è necessario seguire alcune istruzioni. Innanzitutto, occorre aprire un nuovo conto corrente SelfyConto. È necessario effettuare un deposito vincolato di almeno 100€ e non oltre 500.000€. Inoltre, è richiesto di accreditare lo stipendio entro sette giorni dalla chiusura del deposito.

Vantaggi aggiuntivi del SelfyConto

Accreditando il proprio stipendio, gli utenti possono azzerare il canone del conto, già gratuito per il primo anno. Dopo il primo anno, l’accredito dello stipendio diventa la chiave per mantenere il conto senza costi fissi. In alternativa, è possibile evitare il canone mensile spendendo almeno 500€ al mese utilizzando la carta di debito associata.

Facilità di apertura

Un altro aspetto che rende SelfyConto una scelta attraente è la semplicità del processo di apertura. È sufficiente visitare il sito web di Banca Mediolanum e inserire alcune informazioni personali, come il numero di documento d’identità e un indirizzo email valido. La procedura richiede solo pochi minuti, rendendo l’accesso a questo conto estremamente agevole.

I fatti sono questi: se si cerca un modo per far crescere i propri risparmi, SelfyConto di Banca Mediolanum rappresenta un’opzione ideale. Con un rendimento del 3%, zero spese di gestione e una procedura di apertura rapida, questo prodotto si distingue nel panorama dei conti correnti.