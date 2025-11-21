SelfyConto di Banca Mediolanum: Scopri Rendimenti Elevati e Vantaggi Esclusivi

Nel panorama bancario attuale, trovare conti deposito realmente remunerativi è diventato sempre più difficile.

Tuttavia, Banca Mediolanum si distingue con la sua offerta SelfyConto, un conto corrente online che combina flessibilità e un tasso promozionale altamente competitivo.

Grazie a questa iniziativa, i clienti possono godere di un rendimento del 3% annuo sulle somme vincolate per un periodo di sei mesi. Inoltre, la possibilità di svincolo anticipato consente di accedere ai fondi senza perdere gli interessi già maturati, rendendo questo conto particolarmente attraente.

Vantaggi e caratteristiche del SelfyConto

Oltre al tasso di interesse, SelfyConto si presenta con ulteriori vantaggi. Il canone annuale è azzerato per il primo anno e può rimanere gratuito per i clienti di età inferiore ai 30 anni. I nuovi clienti possono ricevere un bonus Amazon fino a 60€, un’opportunità significativa.

Come accedere al rendimento

Per beneficiare del rendimento del 3%, è necessario aprire il conto SelfyConto entro il 30 novembre e accreditare lo stipendio sul nuovo conto. Successivamente, è possibile richiedere un deposito vincolato di durata semestrale entro il 5 dicembre, con importi che possono variare da 100 a 500.000€.

I servizi inclusi nel SelfyConto

SelfyConto non è solo un conto corrente, ma include una serie di servizi senza costi aggiuntivi. Accreditando lo stipendio o effettuando spese mensili con la carta per un valore di almeno 500€, il conto rimane gratuito. Questo aspetto semplifica la gestione quotidiana delle finanze.

Il bonus Amazon, suddiviso in due parti, rappresenta un ulteriore incentivo per i nuovi clienti. Con vantaggi immediati e un rendimento sicuro, SelfyConto si configura come una soluzione efficace per chi cerca di ottimizzare i propri risparmi.

In un contesto dove le opportunità di rendimento sono rare, Banca Mediolanum riesce a posizionarsi come un attore significativo con il suo SelfyConto. Per chi cerca un conto corrente che unisca un buon rendimento a vantaggi pratici, questa proposta rappresenta un’opzione interessante.

Per ulteriori dettagli e per aprire il proprio SelfyConto, è possibile visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum e scoprire come approfittarne.