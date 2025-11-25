Sfrutta l’offerta di Blank: sei mesi gratuiti per il tuo conto aziendale!

In un contesto in cui le soluzioni bancarie si rivelano fondamentali per la gestione delle attività, Blank, parte del Gruppo Crédit Agricole, ha lanciato una promozione vantaggiosa: sei mesi di utilizzo gratuito per chi apre un conto aziendale.

Questa iniziativa è progettata per supportare imprenditori, liberi professionisti e piccole aziende che cercano un conto completo e privo di spese nascoste.

Vantaggi dell’apertura del conto

L’apertura del conto è rapida e richiede pochi minuti. Al momento della registrazione, i clienti possono subito usufruire di numerosi servizi, tra cui bonifici, una carta di debito, coperture assicurative e strumenti per la gestione quotidiana della propria attività. Blank si propone di semplificare la vita di chi lavora in autonomia, offrendo una soluzione digitale e intuitiva.

Funzionalità integrate

Il conto aziendale di Blank rappresenta uno strumento avanzato per la gestione delle finanze. Include funzionalità come bonifici SEPA, moduli contabili integrati per la registrazione delle spese e la possibilità di scansionare ricevute per una gestione più efficiente delle note spese. Inoltre, l’assistenza è disponibile attraverso vari canali, tra cui email, telefono e WhatsApp, garantendo supporto immediato a tutti gli utenti.

Tipologie di pacchetti disponibili

Blank offre tre pacchetti distinti, tutti attivabili con sei mesi gratuiti. Ogni pacchetto è progettato per rispondere alle esigenze specifiche di diverse categorie di clienti, dalle piccole aziende ai liberi professionisti. Questo approccio consente a ciascun imprenditore di selezionare la soluzione più adatta alle proprie necessità.

Coperture assicurative incluse

La carta Visa Business, fornita con ogni piano, offre diverse coperture assicurative. Queste protezioni riguardano viaggi, malattie, incidenti e utilizzo fraudolento, garantendo una gestione finanziaria più sicura anche all’estero. Tale aspetto risulta fondamentale per chi opera in contesti internazionali o compie frequenti viaggi di lavoro.

Il futuro del conto aziendale

Attualmente, il conto aziendale Blank è associato a un IBAN francese, ma sono previsti aggiornamenti per rendere disponibile un IBAN italiano. Questa modifica avverrà a breve e rappresenta un ulteriore passo verso una maggiore integrazione con il mercato locale, facilitando le operazioni quotidiane per le aziende italiane.

La proposta di Blank rappresenta un’opportunità significativa per chi è alla ricerca di un conto aziendale flessibile e completo. L’offerta di sei mesi gratuiti consente di testare i vantaggi del servizio senza alcun impegno finanziario iniziale.