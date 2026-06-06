Sisma centro Italia: 8,8 milioni di euro per i comuni colpiti dal terremoto del 2016

Un decreto interministeriale del 14 aprile 2026 anticipa il rimborso di oltre 8,8 milioni di euro ai comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria per i minori gettiti IMU del 2026

Un importante provvedimento è stato recentemente adottato per sostenere i comuni del centro Italia ancora in difficoltà a seguito del sisma del 2016. Il governo ha infatti deciso di anticipare il rimborso dei minori gettiti IMU relativi alla seconda rata del 2026, con un importo complessivo di 8.819.427,61 euro.

Questa misura, contenuta in un decreto interministeriale del 14 aprile 2026, rappresenta un significativo passo avanti nel processo di ricostruzione e supporto alle amministrazioni locali colpite dagli eventi sismici che hanno interessato le regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016.

Il decreto interministeriale e i beneficiari

Il provvedimento, firmato dal Ministro dell’interno e dal Ministro dell’economia e delle finanze, è stato registrato alla Corte dei Conti il 21 maggio 2026 con il numero 2182. Esso riguarda specificamente i comuni individuati dall’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

L’anticipazione del rimborso è stata resa possibile grazie a una modifica normativa introdotta dall’articolo 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2026, n. 207, che ha aggiornato le disposizioni del decreto-legge n. 189 del 2016. Questo intervento normativo ha permesso di intervenire tempestivamente per compensare le perdite di gettito IMU subite dai comuni interessati.

L’importanza del provvedimento per la finanza locale

Il rimborso dei minori gettiti IMU rappresenta un elemento cruciale per la stabilità finanziaria dei comuni colpiti dal sisma. La seconda rata del 2026, infatti, ha registrato un calo significativo delle entrate a causa delle difficoltà economiche e demografiche derivanti dagli eventi sismici. L’anticipazione del rimborso permetterà alle amministrazioni locali di affrontare con maggiore serenità le spese correnti e gli investimenti necessari per la ricostruzione.

Il decreto è stato diffuso nella sezione «I Decreti» del sito istituzionale e il relativo avviso è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Questo provvedimento rappresenta un ulteriore segno del sostegno continuo del governo verso le aree colpite dal sisma, dimostrando l’impegno a lungo termine per la ripresa e lo sviluppo delle comunità locali.

Le implicazioni per i comuni beneficiari

I comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dal provvedimento potranno utilizzare i fondi ricevuti per compensare le perdite di gettito e garantire la continuità dei servizi essenziali. Questo intervento è particolarmente importante in un contesto in cui le amministrazioni locali devono far fronte a numerose sfide, tra cui la ricostruzione delle infrastrutture e il supporto alla popolazione.

L’anticipazione del rimborso rappresenta inoltre un riconoscimento del lavoro svolto dalle amministrazioni locali nel gestire le emergenze e nel promuovere la ripresa economica e sociale delle aree colpite. Il provvedimento è stato accolto con favore dagli enti locali, che vedono in esso un segnale concreto di supporto da parte del governo.

In conclusione, il decreto interministeriale del 14 aprile 2026 rappresenta un passo fondamentale per il sostegno alle comunità del centro Italia colpite dal sisma. L’anticipazione del rimborso dei minori gettiti IMU del 2026 è un intervento mirato che contribuirà a rafforzare la stabilità finanziaria dei comuni interessati e a promuovere la ripresa delle aree colpite.