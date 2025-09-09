SpaceX investe 17 miliardi di dollari per espandere Starlink

SpaceX, la società spaziale fondata da Elon Musk, ha annunciato un importante investimento di 17 miliardi di dollari per l’acquisto di frequenze di banda-S dall’operatore americano EchoStar.

Questa mossa mira a potenziare la rete Starlink, ampliando la sua capacità di connettere i telefoni cellulari in zone remote, lontane dalla copertura delle torri di trasmissione tradizionali.

Dettagli dell’operazione

L’accordo stipulato tra SpaceX ed EchoStar consente alla prima di acquisire uno spettro di 50 MHz negli Stati Uniti, oltre a licenze globali per i servizi mobili via satellite. Questo investimento rappresenta un passo fondamentale per lo sviluppo della costellazione satellitare “Direct to Cell” di Starlink, che si propone di offrire servizi di banda larga per telefoni cellulari.

Secondo la comunicazione ufficiale di SpaceX, il possesso esclusivo di queste frequenze, combinato con l’adozione di protocolli 5G ottimizzati per la connettività satellitare, garantirà un significativo miglioramento delle prestazioni del servizio Starlink Direct to Cell. Attualmente, Starlink è il principale fornitore di copertura 4G, vantando oltre 6 milioni di utenti connessi.

Implicazioni per la connettività globale

Questa acquisizione non solo migliorerà l’accesso a Internet in aree isolate, ma rappresenta anche un progresso verso una connessione globale più uniforme. Con l’aumento della dipendenza da servizi digitali, la necessità di una rete robusta e accessibile è diventata sempre più urgente. SpaceX mira a ridurre il divario digitale, portando Internet anche nei luoghi dove tradizionalmente non è disponibile.

L’integrazione di tecnologie avanzate come il 5G con le infrastrutture satellitari potrebbe rivoluzionare il modo in cui gli utenti si connettono, permettendo una maggiore velocità e affidabilità. Ciò risulta particolarmente cruciale in situazioni di emergenza, dove le comunicazioni possono essere compromesse e l’accesso a informazioni rapide diventa vitale.

Il futuro di Starlink e la competizione nel settore

SpaceX non è l’unico attore nel campo della connettività satellitare. Tuttavia, il suo approccio innovativo e l’ampio investimento nelle tecnologie necessarie la pongono in una posizione di vantaggio. Con l’aumento della domanda per servizi di Internet ad alta velocità, la competizione si intensificherà nei prossimi anni. Le prossime mosse di SpaceX saranno attentamente monitorate, poiché qualsiasi progresso potrebbe influenzare l’intero settore.

In conclusione, l’acquisizione delle frequenze da EchoStar segna un passo significativo per SpaceX e il suo obiettivo di connettere il mondo. Con un investimento così sostanzioso, l’attenzione ora si sposta sulle prossime fasi di implementazione e sull’effettivo impatto che questo avrà sulla connettività globale.