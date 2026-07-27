Investimenti a basso rischio: scopri il comparto breve termine

Il comparto breve termine è la soluzione ideale per chi è prossimo alla pensione, offrendo investimenti sicuri e a bassa volatilità.

Per chi si avvicina alla pensione, la gestione del capitale diventa una priorità assoluta. Il comparto breve termine è stato progettato proprio per rispondere a questa esigenza, offrendo un’opzione di investimento che preserva il valore del capitale limitando al minimo la volatilità. Questo comparto è particolarmente indicato per chi ha scelto la prestazione RITA, ma non solo.

L’obiettivo principale del comparto breve termine è quello di proteggere il capitale dagli sbalzi di mercato, garantendo al contempo un rendimento stabile. Grazie a una composizione del portafoglio diversificata e a basso rischio, questo strumento finanziario è perfetto per chi ha un orizzonte temporale breve e non può permettersi di correre rischi eccessivi.

Chi può beneficiare del comparto breve termine

Il comparto breve termine è pensato principalmente per tre categorie di aderenti: chi è prossimo alla pensionechi è già in pensione e chi ha scelto la RITA. Questi gruppi hanno in comune la necessità di preservare il capitale accumulato nel corso degli anni, evitando investimenti troppo rischiosi che potrebbero compromettere la stabilità finanziaria.

Per chi ha bisogno di accedere al proprio denaro entro i prossimi tre-cinque anni, il mercato azionario potrebbe non essere la scelta più adatta. Il comparto breve termine offre un’alternativa sicura, con un profilo di rischio basso e una bassa volatilità ideale per chi cerca stabilità e tranquillità.

La composizione del portafoglio

Il segreto del successo del comparto breve termine risiede nella sua composizione diversificata. Il portafoglio è principalmente costituito da titoli di Stato italiani ed europei a breve scadenzaobbligazioni corporate investment grade e strumenti del mercato monetario. Una parte del portafoglio è inoltre mantenuta in liquidità per la gestione operativa.

La distribuzione delle risorse è la seguente: 56% in obbligazioni governative24% in obbligazioni corporate6% in strumenti monetari e 14% in azionario. Questa allocazione permette di bilanciare rischio e rendimento, offrendo una soluzione equilibrata per chi cerca sicurezza senza rinunciare a un rendimento adeguato.

Andamento storico e rendimenti

L’andamento storico del comparto breve termine dimostra la sua capacità di mantenere la stabilità anche in periodi di mercato turbolenti. Negli ultimi sei anni, il comparto ha mostrato una bassa volatilità e rendimenti costanti, confermando la sua affidabilità come strumento di investimento a basso rischio.

Ecco alcuni esempi di rendimenti annuali recenti:

30/04/2026: 10698

31/03/2026: 10593

27/02/2026: 10774

30/01/2026: 10691

31/12/2026: 10626

Questi dati confermano che il comparto breve termine è una scelta sicura per chi cerca di preservare il proprio capitale con un rischio contenuto.

Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche e le condizioni del comparto, è possibile consultare i documenti e la normativa specifici, che forniscono informazioni complete sulle politiche di investimento e sul funzionamento del comparto.