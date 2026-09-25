Rendimenti dei titoli di Stato in discesa, spread in lieve rialzo e nuove prospettive per il credito investment grade.

Nel contesto attuale dell’area euro, i rendimenti dei titoli di Stato mostrano una tendenza al ribasso. Il Bund decennale ha registrato una leggera flessione, attestandosi al 3,44%, mentre il corrispondente italiano, il BTP, si è posizionato al 4,31% prima di chiudere a 4,35% nella sessione successiva. Parallelamente, il Treasury bond statunitense (T-bond) ha seguito lo stesso andamento discendente, segno di una pressione al ribasso più ampia nei mercati sovrani.

Andamento dello spread BTP-Bund e implicazioni di mercato

Il differenziale tra il titolo italiano e quello tedesco, noto come spread BTP-Bund è cresciuto di un punto base, stabilendosi a 89 punti. Questo leggero rialzo, sebbene modesto, è significativo perché indica una percezione di rischio leggermente più elevata per il debito italiano rispetto al benchmark tedesco. Un incremento del spread solleva interrogativi su eventuali aggiustamenti delle politiche fiscali e sulla capacità di gestione del debito da parte dei Paesi più indebitati dell’eurozona.

Fattori che hanno spinto lo spread a 89 punti

Le ragioni di questo movimento includono le recenti dichiarazioni di autorità politiche europee, che hanno mostrato un approccio più interventista rispetto alla gestione del debito sovrano. Operazioni di riacquisto di titoli a lunga scadenza da parte dei Tesori, accoppiate a una possibile attenuazione delle pressioni della Federal Reserve, hanno temporaneamente sostenuto i prezzi dei bond, ma hanno anche evidenziato limiti nella credibilità fiscale a lungo termine.

Le osservazioni di Charudatta Shende sul contesto politico-finanziario

Charudatta Shende, responsabile della gestione dei portafogli di reddito fisso presso Candriam, ha sottolineato come i mercati si siano abituati a una politica di intervento senza precedenti. Secondo Shende, la frequenza di dichiarazioni presidenziali, i continui cambi di rotta nella politica commerciale e le operazioni di gestione del debito da parte dei Tesori hanno finora sostenuto gli asset a rischio. Tuttavia, la sostenibilità di tali misure è messa in dubbio: «Il Tesoro prosegue con i riacquisti di titoli a lungo termine, ma la sola gestione delle scadenze non può rimpiazzare il controllo della curva dei rendimenti né garantire la credibilità fiscale». In un contesto di rendimenti a lungo termine ancora elevati e disavanzi strutturali, gli interventi sono percepiti come una risposta temporanea piuttosto che una soluzione definitiva.

Strategie di investimento nel mercato del credito

Nonostante le incertezze sovrane, Shende mantiene una visione ottimista sul credito investment grade. Il suo approccio rimane selettivo e prudente: l’attenzione è rivolta a titoli con rating BB, al cosiddetto crossover credit e alle emissioni subordinate di emittenti con rating investment grade. Queste categorie sono valutate come più resiliente in un contesto di rialzo dei tassi e di potenziali tensioni di refinanziamento. Al contrario, gli emittenti con rating CCC o B sono trattati con cautela, poiché il loro profilo di investimento dipende fortemente da condizioni di mercato favorevoli per il rifinanziamento.

Gli investitori che cercano esposizione al credito dovranno valutare attentamente la qualità del rating, la durata delle obbligazioni e la solidità delle prospettive fiscali dei singoli Paesi.