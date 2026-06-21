Struttura e scelte del fondo bilanciato obbligazionario per un orizzonte medio

Una panoramica sintetica della politica di investimento di un fondo bilanciato obbligazionario: orizzonte temporale, limiti alle esposizioni azionarie, criteri di selezione degli OICR e principali posizioni del portafoglio.

Il presente articolo descrive la politica di investimento e la struttura del portafoglio di un fondo bilanciato obbligazionario pensato per chi cerca crescita del capitale con un profilo di rischio controllato. L’approccio della società di gestione si basa sull’analisi macroeconomica e sui mercati finanziari delle varie aree geografiche, con una preferenza per strumenti collettivi di investimento.

Il fondo è orientato a un orizzonte temporale di medio periodo e mira a combinare esposizioni obbligazionarie e azionarie attraverso l’investimento prevalentemente in OICR. Questa struttura permette di modulare l’esposizione al rischio pur preservando la possibilità di ottenere rendimento nel tempo.

Strategia d’investimento e orizzonte temporale del fondo

La strategia adottata dalla SGR privilegia un processo decisionale attivo che considera l’andamento e le prospettive delle economie globali. Il fondo si caratterizza come bilanciato obbligazionario perché dà priorità a strumenti a reddito fisso, integrando però una componente azionaria per favorire la crescita del capitale su un periodo indicativo di tre-quattro anni. Per orizzonte temporale si intende il periodo in cui la strategia si propone di realizzare gli obiettivi di rendimento e rischio, coerente con le attese della gestione.

Per contenere la volatilità globale del portafoglio, la SGR fissa limiti e criteri di rischio: l’investimento in OICR azionari è contenuto nel 50% massimo del patrimonio, mentre la restante parte è destinata a OICR bilanciati, flessibili, obbligazionari e monetari. Questi strumenti possono includere esposizioni verso emittenti sovranazionali, governativi e societari, compresi segmenti con profili di rischio elevato, purché il rischio complessivo rimanga compatibile con l’indicatore sintetico del fondo.

Composizione del portafoglio: asset allocation e principali posizioni

La asset allocation del fondo mostra una prevalenza di obbligazioni corporate e governative, affiancate da segmenti più rischiosi e da una quota azionaria settoriale diversificata. Tra le categorie obbligazionarie si rilevano percentuali significative in corporate (31,13%), governativi (19,23%), obbligazionari a maggiore rischio (8,32%) e mercati emergenti (8,01%). Esistono inoltre esposizioni mirate verso corporate emergenti (1,95%) che contribuiscono a incrementare il rendimento atteso, rinunciando però a parte della stabilità.

Sul fronte azionario, l’allocazione settoriale evidenzia una preferenza per tecnologia dell’informazione (15,97%), prodotti industriali (9,21%) e servizi di comunicazione (8,04%). Settori più difensivi come beni di prima necessità (3,86%) e servizi di pubblica utilità (2,90%) completano l’esposizione azionaria, offrendo diversificazione e potenziale protezione in fasi di mercato avverse.

Principali fondi in portafoglio e percentuali

Il patrimonio è costituito in larga parte da OICR ed ETF selezionati attraverso criteri sia quantitativi sia qualitativi, finalizzati a ottimizzare il profilo rischio-rendimento. Tra i primi dieci fondi per peso nel portafoglio figurano strumenti focalizzati su azionario globale, obbligazioni corporate con orientamento ESG e titoli governativi eurohedged. Le posizioni principali con relativa incidenza sono:

iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 11,14%, iShares EUR Corp Bond ESG UCITS ETF 8,99%, iShares S&P 500 ESG UCITS ETF 8,75% e iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) 7,09%. Altre posizioni rilevanti includono iShares Core EUR Govt Bond EUR Acc (6,38%), Eurizon Fund-Bond High Yield (4,96%), Morgan Stanley SICAV – Euro Corporate Bond Fund (4,93%), iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) (4,73%), JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (4,48%) e BGF – Sustainable Emerging Markets Bond Fund (3,89%).

La selezione dei veicoli d’investimento avviene attraverso un’analisi che coniuga misure quantitative, come performance storiche e rischio, con valutazioni qualitative relative a processo di gestione, criteri ESG e liquidità. Questo approccio a più livelli mira a ottenere una composizione coerente con il profilo del fondo e a mantenere un controllo dinamico sul rischio complessivo.

Regole di diversificazione geografica e settoriale

Gli OICR in cui il fondo investe operano principalmente nei mercati dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale e includono anche esposizioni verso Taiwan. È possibile che l’investimento in OICR focalizzati su una stessa area geografica o settore rappresenti una porzione significativa, fino alla totalità del patrimonio, qualora la SGR lo ritenga coerente con l’analisi macro e con l’obiettivo di rischio/rendimento.