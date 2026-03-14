Tassazione e obblighi per criptovalute detenute su exchange esteri: guida pratica

Possedere criptovalute su una piattaforma con sede all’estero non significa essere esenti dalle regole italiane: lo Stato richiede trasparenza e il pagamento di imposte.

In pratica è necessario indicare gli asset esteri nella dichiarazione dei redditi e versare una piccola imposta patrimoniale sul valore detenuto. In questo testo spieghiamo, con termini chiari, quali sono gli obblighi dichiarativi, come funziona la fotografia del portafoglio e perché anche operazioni apparentemente semplici possono generare imposte rilevanti.

La normativa è oggi più rigorosa rispetto al passato: non esistono più soglie di esenzione per le plusvalenze e l’arrivo dello scambio automatico di informazioni rende più facile per l’Agenzia delle Entrate verificare i dati comunicati dagli exchange esteri. Chi non si adegua rischia sanzioni severe, specialmente se gli intermediari appartengono a paesi nella cosiddetta Black List. È quindi fondamentale comprendere termini tecnici come monitoraggio fiscale, imposta patrimoniale e plusvalenza per gestire correttamente la propria posizione.

Perché lo Stato considera estere le criptovalute su exchange

Il principio di base è semplice: quando il servizio è fornito da un intermediario con sede all’estero, il rapporto è qualificato come attività finanziaria estera e scatta l’obbligo di monitoraggio. Inoltre, se mantieni le chiavi private in Italia, il trattamento può cambiare, ma nella maggior parte dei casi l’uso di un exchange estero comporta la necessità di dichiarare i saldi. Il fisco vuole conoscere l’ammontare del patrimonio detenuto oltre confine perché, anche se le monete restano nella piattaforma, il contribuente è comunque soggetto agli oneri fiscali italiani.

Il monitoraggio e i quadri della dichiarazione

Per segnalare gli asset esteri si utilizza il Quadro RW del Modello Redditi oppure, per chi presenta il 730, il Quadro W. In queste sezioni devi riportare il valore iniziale (al 1° gennaio) e quello finale (al 31 dicembre) del tuo portafoglio. L’obbligo vale anche se possiedi cifre molto basse: non esiste una franchigia minima per il monitoraggio. Chi omette la dichiarazione può incorrere in sanzioni che variano in funzione della gravità e della natura del Paese dove è domiciliato l’exchange; in presenza di giurisdizioni a fiscalità privilegiata le penalità possono raddoppiare.

Imposte: patrimoniale, plusvalenze e regole recenti

Oltre alla dichiarazione, è dovuta una imposta patrimoniale dello 0,2% (2 per mille) sul valore finale degli asset al 31 dicembre. Se il valore complessivo è molto basso, ad esempio inferiore a circa 12 euro, l’imposta potrebbe non essere dovuta, ma l’obbligo di indicare il possesso nel Quadro RW permane. Per quanto riguarda le plusvalenze, la regola è cambiata: la franchigia annua di 2.000 euro valida fino al 2026 è stata eliminata dal 2026, e dal 2026 l’aliquota ordinaria sulle plusvalenze è salita al 33%.

Eccezione per token euro e il ruolo del costo di acquisto

Esiste un doppio binario: i token conformi a MiCAR e ancorati all’euro (gli E-Money Tokens) mantengono l’aliquota agevolata del 26%, mentre tutte le altre criptovalute, comprese le stablecoin in dollari come USDT o USDC, sono tassate al 33%. Per calcolare la plusvalenza è fondamentale poter dimostrare il costo di acquisto. In assenza di documentazione probante, il fisco può ritenere che il costo sia pari a zero, determinando una tassa molto più alta rispetto al reale guadagno. Conservare report PDF o CSV dall’exchange è quindi essenziale.

Rischi pratici, staking, scambi automatici e esempio applicativo

Con l’entrata in vigore della direttiva DAC8, gli intermediari crypto trasmetteranno alle autorità fiscali massive quantità di informazioni: l’Agenzia delle Entrate riceverà i dettagli delle operazioni del 2026 entro giugno 2027. Anche ricavi derivanti da staking o lending sono considerati reddito al momento dell’incasso e sono tassati al 33% (o 26% per token euro). Errori nella compilazione del Quadro RW o nel calcolo del costo fiscale possono trasformare un investimento redditizio in un’esposizione fiscale rischiosa.

Esempio pratico: sei residente in Italia e al 1° gennaio 2026 possiedi 0,5 Bitcoin acquistati nel 2026 per un costo complessivo di 20.000 euro. A giugno 2026 decidi di vendere e incassi 40.000 euro: la plusvalenza è di 20.000 euro e, applicando l’aliquota ordinaria del 33%, l’imposta dovuta sulle plusvalenze sarà pari a 6.600 euro. Parallelamente dovrai aver compilato il Quadro RW e versare la patrimoniale proporzionale ai giorni di detenzione sul valore al 31 dicembre, oltre a conservare la documentazione che attesti il prezzo di carico.