Tensioni con l’Iran e petrolio: come i mercati hanno reagito

Le notizie arrivate tra il 7 maggio e i giorni successivi hanno trasformato in poche ore un memorandum di pace in una nuova ondata di tensione geopolitica.

La vicenda combina elementi diplomatici, operazioni navali nello Stretto di Hormuz e mosse immediate dei mercati energetici: il risultato è stato un breve ma intenso alternarsi di vendite e rimbalzi sui prezzi del petrolio e una rinnovata attenzione sugli indicatori macro finanziari.

Chronaca degli eventi

Il memorandum pubblicato il 7 maggio è stato descritto come un documento sintetico volto ad aprire un dialogo più ampio con l’Iran; tuttavia la calma è durata meno di 24 ore. Nelle ore successive tre cacciatorpediniere statunitensi, il USS Truxtun, il USS Rafael Peralta e il USS Mason, sono stati coinvolti in azioni offensive nello Stretto di Hormuz, con lancio di missili, droni e attacchi da imbarcazioni minori. A fronte di questi episodi il comando centrale americano, CENTCOM, ha autorizzato strike su strutture militari iraniane ritenute responsabili degli attacchi, segnando i primi frapposti punti di azione militare dagli eventi successivi al cessate il fuoco dell’8 aprile.

Attacchi, diplomazia e incertezza

Contestualmente, agenzie internazionali hanno riportato che Stati Uniti e Iran stavano lavorando su un framework preliminare per porre le basi a negoziati nucleari più ampi. Il presidente ha commentato di aver avuto “trattative molto buone” nelle 24 ore precedenti, senza però fissare scadenze per una risposta di Teheran. Sul piano legale e commerciale, la giornata del 7 maggio ha registrato anche una pronuncia giudiziaria di rilievo: la Court of International Trade ha dichiarato illegali le tariffe del 10% previste dalla Section 122, complicando ulteriormente il quadro politico-economico internazionale.

Impatto sul mercato petrolifero

I listini del greggio hanno reagito in modo rapido ma volatile. In apertura asian trading il WTI è sceso fino a circa 93,25 USD per barile, riflettendo iniziali speranze di un miglioramento dell’offerta legato a possibili accordi che favoriscano la riapertura dello Stretto di Hormuz. Tuttavia, nelle ore successive il Brent è risalito oltre la soglia dei 100 USD, mentre il WTI ha mostrato rimbalzi nella fascia superiore dei 90 USD. Queste oscillazioni sottolineano come, in momenti di alta incertezza geopolitica, il mercato del petrolio reagisca contemporaneamente a notizie diplomatiche e a fatti sul terreno.

Inventari e contesto di offerta

I dati settimanali dell’EIA hanno mostrato una diminuzione delle scorte statunitensi pari a circa 2.314.000 barili (circa 2,3 milioni), un valore che si aggiunge alla pressione sui prezzi. Analisti di istituzioni come Goldman Sachs hanno sottolineato che le scorte globali si trovano vicino ai minimi degli ultimi otto anni, rendendo il mercato più sensibile a shock di offerta e a prospettive di riapertura dei corridoi marittimi.

Effetti sui mercati finanziari e segnali correlati

Le ricadute non si sono limitate al settore energetico. Il mercato obbligazionario ha visto il titolo 30Y Treasury avvicinarsi alla soglia del 5% (testata di recente), un movimento che alcuni analisti definiscono critico per il costo del capitale e per i mercati immobiliari. Sul fronte azionario e tecnologico, annunci aziendali e trimestrali hanno amplificato la volatilità: tagli occupazionali significativi nel settore cloud e revisioni di exposure al capitale privato legato all’AI hanno affiancato trimestrali deludenti in ambito crypto, peggiorando il sentiment.

Breve considerazione finale

L’insieme di eventi del 7 maggio evidenzia quanto rapidamente geopolitica, dati sulle scorte e decisioni giudiziarie possano interagire e amplificare l’incertezza sui mercati. Per gli operatori resta fondamentale monitorare tre elementi chiave: l’evoluzione delle trattative diplomatiche, le notizie operative nello Stretto di Hormuz e gli aggiornamenti sugli inventari. Le prossime ore e giornate determineranno se il movimento osservato sarà solo una correzione temporanea o l’avvio di una fase più duratura di volatilità.