Titoli di Stato e debito sovrano: l’impatto sui rendimenti a lungo termine

I rendimenti dei titoli di Stato statunitensi a 30 anni hanno raggiunto il 5,3%, un livello non visto da quasi due decenni. Scopri cosa sta guidando questa tendenza e le implicazioni per gli investitori.

Negli ultimi tempi, i mercati obbligazionari stanno vivendo una fase di forte turbolenza. I rendimenti dei Treasury statunitensi a 30 anni hanno toccato il 5,3%, un livello che non si registrava da quasi due decenni. Questa tendenza non è isolata: anche i titoli di Stato in Europa, Regno Unito e Giappone stanno mostrando rendimenti simili.

Ma cosa sta spingendo questa ascesa? Diversi fattori sembrano convergere, creando un quadro complesso e interconnesso. Tra questi, l’aumento del debito sovrano l’impennata delle emissioni di obbligazioni legate all’intelligenza artificiale e i timori persistenti sull’inflazione legati ai costi energetici.

Il ruolo dell’intelligenza artificiale e del debito sovrano

Le emissioni di obbligazioni legate allo sviluppo dell’intelligenza artificiale sono cresciute significativamente, con scadenze più lunghe che competono con i titoli di Stato per il capitale degli investitori. Tuttavia, nonostante questa crescita, non sembrano essere il fattore dominante alla base dei rendimenti attuali. Una domanda cruciale è quanto l’effetto IA sia già scontato nei mercati.

La traiettoria del debito sovrano è un altro elemento chiave. I rendimenti dei titoli tedeschi a 30 anni hanno raggiunto i massimi dal 2011, mentre quelli francesi a 30 anni sono saliti ai livelli più alti dalla crisi finanziaria globale. In Giappone, i rendimenti a 10 anni hanno toccato i livelli più alti degli ultimi tre decenni.

Il debito pubblico totale degli Stati Uniti ha superato i 40.000 miliardi di dollari, più che raddoppiando nell’ultimo decennio. Di fronte a questo aumento, il Dipartimento del Tesoro ha annunciato che raddoppierà i riacquisti di titoli di debito con scadenza tra i 10 e i 30 anni.

La volatilità dei rendimenti reali e le aspettative di inflazione

La recente volatilità è stata determinata principalmente dall’andamento dei rendimenti reali. I tassi di inflazione di breakeven, che indicano le aspettative di mercato sull’inflazione media, sono rimasti relativamente stabili nonostante l’aumento dei rendimenti nominali. Questo suggerisce che gli investitori non stiano richiedendo un premio per l’inflazione molto più elevato.

La struttura del titolo a 30 anni riflette parte della cautela degli investitori. Questo segmento del mercato dei Treasury è meno liquido rispetto ai titoli a 10 anni e reagisce in modo significativo ai cambiamenti del sentiment riguardo alla credibilità fiscale. Il titolo a 10 anni, al contrario, è un benchmark ampiamente utilizzato che funge da punto di riferimento per i tassi dei mutui e i costi di finanziamento delle imprese.

Rischi e opportunità per gli investitori

Tra i principali rischi che potrebbero spingere i rendimenti verso livelli più elevati figurano ulteriori misure di stimolo fiscale in un’economia che non ne ha bisogno e un ulteriore deterioramento delle aspettative relative all’offerta di debito pubblico. La performance relativamente peggiore del titolo obbligazionario a lunga scadenza ha reso più ripide le curve dei rendimenti e ha aumentato il premio a termine.

Nonostante il recente aumento, i rendimenti dei Treasury a più lunga scadenza e di altri titoli di Stato sono sostanzialmente tornati vicini alle loro medie storiche di lungo periodo. Rendimenti più elevati potrebbero, in ultima analisi, andare a vantaggio degli investitori grazie a un maggiore potenziale di generazione di reddito.

Le obbligazioni continuano a rappresentare un investimento interessante, soprattutto in un contesto di rendimenti più elevati che offrono opportunità di reddito e carry lungo una curva dei rendimenti più ripida.