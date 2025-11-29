Tredicesima Mensilità 2025: Scopri Quanto Riceveranno gli Italiani

Con l’arrivo di dicembre, si avvicina il momento atteso della tredicesima mensilità, un bonus natalizio che coinvolgerà un numero significativo di italiani.

A partire dal 1° dicembre, circa 16,3 milioni di pensionati inizieranno a ricevere questa somma. Entro Natale, sarà il turno di circa 19,7 milioni di lavoratori del settore pubblico e privato. In totale, questa gratifica straordinaria sarà erogata a circa 36 milioni di persone in Italia.

Il valore complessivo della tredicesima

L’analisi condotta dalla Cgia di Mestre evidenzia che il costo lordo per garantire il pagamento delle tredicesime si attesta a 55,9 miliardi di euro. Di tale importo, circa 13,8 miliardi di euro ritorneranno all’erario sotto forma di gettito Irpef. Pertanto, al netto delle imposte, nelle tasche degli italiani arriveranno circa 42 miliardi di euro. Questa cifra significativa contribuirà a sostenere i consumi durante le festività natalizie.

Bonus mamme e aiuti per pensionati

Quest’anno si segnala l’introduzione del bonus mamme, un contributo destinato alle lavoratrici dipendenti o autonome con due o più figli a carico e un reddito annuo non superiore a 40.000 euro. Questo aiuto, che verrà erogato a dicembre, ammonta a 40 euro per ogni mese lavorato nel 2025 e può raggiungere un massimo di 480 euro. Inoltre, i pensionati Inps con redditi molto bassi, al di sotto di 7.844,20 euro, riceveranno un bonus di circa 155 euro come supporto economico extra.

Le spese natalizie e l’andamento dei consumi

Nonostante l’afflusso di denaro legato alla tredicesima, l’Ufficio studi della Cgia prevede che la spesa complessiva per i regali di Natale rimarrà stabile sui 10 miliardi di euro. Questo valore, sebbene costante rispetto all’anno precedente, ha subito una diminuzione di circa un terzo rispetto a dieci anni fa. Il cambiamento nei comportamenti di acquisto, come l’adozione del Black Friday per anticipare gli acquisti, ha influito su questa dinamica.

Cosa acquistano gli italiani per Natale

Tradizionalmente, i regali più gettonati sono i generi alimentari e le bevande alcoliche, seguiti da giocattoli, prodotti tecnologici, libri e abbigliamento. Le famiglie italiane continuano a privilegiare regali pratici e consumabili, riflettendo un approccio più attento alla spesa.

Distribuzione geografica della tredicesima

La distribuzione della tredicesima mensilità presenta significative variazioni tra le province italiane. La provincia di Roma si distingue per il numero più elevato di beneficiari, con 2,75 milioni di persone. Seguono Milano con 2,48 milioni, Napoli con 1,42 milioni e Torino con 1,4 milioni di percettori. Al contrario, le province più piccole, come Vibo Valentia, Enna e Isernia, registrano il minor numero di beneficiari.

Per i lavoratori dipendenti, la tredicesima è garantita per legge in tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro. Si stima che circa 8 milioni di lavoratori del settore privato riceveranno anche una quattordicesima, prevista per il mese di luglio. Questo doppio supporto economico rappresenta un aiuto fondamentale per molte famiglie italiane durante l’anno.