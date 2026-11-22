Dopo il fallimento della Nft, gli ex investitori chiedono di riavere i soldi, ma l'attivo della società è quasi pari a zero.

Il fallimento della Wllx Custody K.B. e della Nft Digital Trust kb, le due società «cassaforte» della New Financial Technology (Nft), ha aperto a Treviso un contenzioso di grandi dimensioni. La Nft, società di Silea, è stata fondata dai soci Emanuele Giullini, Christian Visentin e Mauro Rizzato. Secondo quanto riportato, la società investiva in criptovalute e prometteva ai clienti rendite eccezionali, anche del 10% mensile.

Per la sola Wllx sono state presentate 1.140 domande di insinuazione al passivo. Si tratta della procedura formale con cui i creditori di un’impresa in liquidazione giudiziale chiedono che il proprio credito venga contabilizzato. Le domande sono presentate da persone che cercano di recuperare, in qualche modo, il denaro versato. Il dato riguarda quindi le domande depositate, che non coincidono necessariamente con un numero identico di investitori.

Prima udienza di verifica davanti al tribunale civile di Treviso

Un centinaio di queste domande è stato esaminato nell’udienza davanti al tribunale civile di Treviso, e per la gran parte sono state ammesse. Alcune sono rimaste escluse. L’avvocato Matteo Moschini, che rappresenta decine di truffati dalla Nft e ha promosso l’azione legale davanti alla sezione civile, si dice più che soddisfatto del modo in cui la curatela sta valutando le domande.

La prossima udienza è fissata per il 21 gennaio. Sono già state calendarizzate una decina di udienze fino a novembre del prossimo anno, per esaminare il grande numero di domande pervenute.

Attivo pressoché azzerato e inchiesta penale

Allo stato attuale l’attivo della società risulta pressoché pari a zero, e per questo sarà difficile per i creditori riavere il denaro. Moschini si dice comunque fiducioso e afferma: «Faremo tutto il possibile per recuperare i crediti persi, ci siamo già attivati in tutte le sedi, anche in altre giurisdizioni».

In parallelo prosegue l’inchiesta penale della Procura di Treviso, che è vicina alla chiusura delle indagini. Il sostituto procuratore Giulio Caprarola ha iscritto nel fascicolo 103 nomi, a partire dai tre soci fondatori e dai loro collaboratori. Per loro è ipotizzato il reato di associazione a delinquere finalizzata all’abusivismo finanziario e alla truffa.

A gennaio il tribunale di Treviso, con due sentenze, aveva dichiarato la liquidazione giudiziale delle due società di diritto svedese: la Nft Digital Trust Kb, già dichiarata fallita dal tribunale di Stoccolma nel 2024, e la Wllx Kb, già European Digital Trust Kb. Per i creditori il riferimento immediato resta la prossima udienza del 21 gennaio, dalla quale dipende l’esame delle domande ancora da verificare.