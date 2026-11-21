Rendimenti garantiti, nessun rischio e una rete di società tra Europa e Stati Uniti: come la Guardia di Finanza di Verona ha smantellato l'operazione Parsimonia.

La Guardia di Finanza di Verona ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per un valore di oltre 37 milioni di euro, emesso dalla Procura della Repubblica di Verona. Il provvedimento riguarda un cittadino italiano residente da anni in Bulgaria, ritenuto il promotore di un’associazione transnazionale dedita a truffe ai danni di risparmiatori, abusivismo finanziario, appropriazione indebita e riciclaggio. L’indagine, denominata Operazione Parsimonia, è stata condotta con il coordinamento di Eurojust, l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale.

Secondo la ricostruzione investigativa, l’organizzazione avrebbe coinvolto circa 400 risparmiatori, ma il numero delle vittime potrebbe essere più alto. La rete operava in almeno cinque Stati membri dell’Unione europea (Bulgaria, Lituania, Svezia, Spagna e Belgio) e in tre Paesi extra Ue (Stati Uniti, Regno Unito e India). Per le operazioni nel veronese, gli investigatori hanno individuato una rete di 20 persone fisiche e 15 tra società, trust e piattaforme digitali.

Promesse di rendimento senza rischio

Le proposte venivano presentate come investimenti innovativi e sicuri, alternative ai tradizionali prodotti bancari. Gli offerenti promettevano guadagni elevati in tempi brevissimi, senza alcun rischio di perdere il capitale, anche tramite trading online e portafogli di criptovalute. Le indagini sono partite dalle denunce di numerose persone che credevano di aver investito i propri risparmi su queste piattaforme.

Per raccogliere il denaro, il promotore si sarebbe avvalso dell’ecosistema Wallex, un gruppo di società fintech articolato in una fitta rete di società di diritto estero, tra cui Fidea Statutory Trust, Wealthwise Trust e Pro Keepers S.r.l. Intermediari e agenti privi delle necessarie abilitazioni e iscrizioni agli albi promuovevano in modo sistematico i prodotti. Secondo gli investigatori, le somme raccolte sarebbero state trasferite su conti correnti esteri e poi verso enti riconducibili al gruppo Wallex, con un meccanismo di schema Ponzi: i nuovi capitali servivano a pagare i rendimenti promessi ai precedenti investitori.

Il capo, i corsi e le prove raccolte

Il presunto capo dell’associazione era fondatore di una valuta digitale propria, rilasciava interviste a testate internazionali del settore economico e finanziario e teneva corsi di formazione per i collaboratori, con attestato di abilitazione quale trust agent. Durante i corsi, secondo la ricostruzione, i collaboratori venivano istruiti sulle modalità e sui meccanismi persuasivi da usare per convincere i clienti a investire.

Nel corso dell’operazione sono state eseguite perquisizioni domiciliari e negli uffici delle società coinvolte. Gli investigatori hanno acquisito documenti e numerosi dispositivi elettronici, tra cui un jammer, un disturbatore di frequenze che interferisce con le comunicazioni wireless. La ricostruzione si è basata anche sulle dichiarazioni rese dagli indagati durante gli interrogatori e sulle registrazioni di telefonate, videocall e webinar consegnate da alcune vittime. Il sequestro riguarda anche disponibilità finanziarie e immobili residenziali in una località bulgara ad alta vocazione turistica, il cui valore è ancora in corso di quantificazione.

La responsabilità degli indagati sarà accertata solo con sentenza penale irrevocabile, in base alla presunzione di non colpevolezza prevista dall’articolo 27 della Costituzione. Il provvedimento è stato confermato anche in sede di riesame.