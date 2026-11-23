Rendimenti alti, guadagni rapidi e nessun rischio: così una rete internazionale attirava risparmiatori verso finti investimenti in criptovalute.

La Guardia di finanza di Verona ha eseguito un sequestro preventivo di beni per oltre 37 milioni di euro nei confronti di un cittadino italiano residente da anni in Bulgaria. Secondo l’ipotesi investigativa, l’uomo è il promotore di un’associazione transnazionale dedita a truffe ai danni di risparmiatori, abusivismo finanziario, appropriazione indebita e riciclaggio. L’operazione, denominata Parsimonia, è coordinata dalla Procura di Verona con il supporto di Eurojust.

Una rete attiva in otto Paesi

L’organizzazione opererebbe in otto Paesi: Bulgaria, Lituania, Svezia, Spagna e Belgio tra gli Stati membri dell’Unione europea, oltre a Stati Uniti, Regno Unito e India. Nel Veronese la struttura si sarebbe appoggiata a una rete di 20 persone fisiche e 15 tra società, trust e piattaforme digitali, con cui avrebbe raccolto e poi riciclato capitali per oltre 37 milioni di euro. Gli investigatori del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e del Gruppo di Verona hanno eseguito perquisizioni nelle abitazioni e negli uffici delle società coinvolte, acquisendo documenti e dispositivi elettronici. Tra questi c’è anche un jammer, un apparecchio in grado di interferire con le comunicazioni wireless, che potrebbe aiutare a ricostruire i rapporti con le vittime e a seguire i movimenti del denaro.

Il meccanismo: trading online, criptovalute e schema Ponzi

Le vittime venivano attirate da piattaforme di trading online che promettevano rendimenti molto elevati in tempi brevi e, soprattutto, senza rischi di perdita del capitale. Tra le proposte comparivano anche investimenti in portafogli di criptovalute. Gli investimenti erano presentati come alternative innovative e sicure ai tradizionali prodotti bancari, e la raccolta avveniva al di fuori dei circuiti autorizzati e senza il controllo della Consob. I capitali venivano trasferiti su conti correnti esteri verso soggetti riconducibili al gruppo fintech Wallex, un ecosistema di società tra cui Fidea Statutory Trust, Wealthwise Trust e Pro Keepers S.r.l. Intermediari e agenti, secondo l’accusa, non avevano le abilitazioni necessarie.

Gli investigatori descrivono il sistema come uno schema Ponzi: il denaro versato dai nuovi aderenti serviva a pagare i rendimenti promessi ai clienti precedenti, creando l’apparenza di un’attività redditizia. Il promotore, oltre a fondare una valuta digitale propria, avrebbe rilasciato interviste a testate internazionali del settore economico-finanziario e organizzato corsi di formazione per i collaboratori. Questi ultimi sarebbero stati istruiti su come convincere i potenziali clienti, sia negli incontri personali sia sui social network.

Vittime accertate e beni sequestrati in Bulgaria

Le vittime accertate finora sono circa 400, ma secondo gli investigatori il numero potrebbe essere più alto. L’inchiesta è partita dalle denunce di numerose persone che avevano affidato i propri risparmi alle piattaforme. Alcuni risparmiatori hanno consegnato alla Guardia di Finanza registrazioni di telefonate, videochiamate e webinar con cui venivano promossi gli investimenti, e si tratta di materiale utile a confermare lo schema.

Il sequestro, confermato anche in sede di riesame, ha portato al blocco di disponibilità finanziarie e di immobili residenziali in una località turistica della Bulgaria, anche attraverso la cooperazione giudiziaria internazionale. Il valore complessivo dei beni è ancora in fase di quantificazione, in coordinamento con le autorità degli altri Paesi coinvolti.

Come verificare un’offerta di investimento

La Guardia di Finanza invita a diffidare delle offerte con rendimenti molto elevati e promesse di guadagni rapidi e privi di rischio. Prima di investire conviene controllare sui siti istituzionali e sugli albi ufficiali che il soggetto proponente sia autorizzato a raccogliere risparmio o a prestare servizi di investimento, e consultare gli avvisi della Consob sulle iniziative abusive. In presenza di elementi sospetti è importante non effettuare versamenti, segnalare la situazione alle forze di polizia e conservare messaggi, documenti e ricevute dei pagamenti.

La presunzione di non colpevolezza resta valida per gli indagati. La responsabilità dovrà essere accertata con una sentenza penale irrevocabile, e fino ad allora il quadro dei beni sequestrati e delle somme coinvolte potrebbe ancora cambiare.