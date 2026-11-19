Sequestrati oltre 37 milioni di euro a un'associazione transnazionale attiva in otto Paesi, accusata di aver attirato centinaia di risparmiatori con promesse di guadagni facili.

La Guardia di Finanza di Verona ha eseguito un sequestro preventivo per oltre 37 milioni di euro, disposto dalla Procura scaligera nei confronti di un cittadino italiano che vive da anni in Bulgaria. L’uomo è ritenuto il promotore di un’associazione transnazionale responsabile di truffe, abusivismo finanziario, appropriazione indebita e riciclaggio. Il provvedimento è stato confermato anche in sede di riesame.

Una rete attiva in otto Paesi

Secondo gli investigatori, il gruppo opera in Bulgaria, Lituania, Svezia, Spagna e Belgio all’interno dell’Unione europea, oltre che negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in India. L’indagine, chiamata «Parsimonia», è stata condotta con le autorità straniere e con il coordinamento di Eurojust, l’agenzia europea per la cooperazione giudiziaria penale. Per le attività legate al territorio veronese, sono stati individuati 20 persone fisiche e 15 tra società, trust e piattaforme digitali.

Le perquisizioni nelle abitazioni e negli uffici delle società coinvolte hanno portato al sequestro di documenti e numerosi dispositivi elettronici. Tra questi compare anche un jammer, un apparecchio che emette onde radio per disturbare le comunicazioni wireless. Il materiale servirà a ricostruire i rapporti con le vittime e il percorso del denaro.

Promesse di rendimenti e denaro trasferito all’estero

Le indagini sono partite dalle denunce di persone convinte di aver investito su piattaforme di trading online, anche legate a portafogli di criptovalute. Le offerte promettevano guadagni molto alti in tempi rapidissimi e senza rischio di perdere il capitale, presentate come alternative «innovative» e «sicure» ai tradizionali investimenti bancari. La raccolta è avvenuta senza autorizzazione e fuori dai controlli della Consob.

I fondi sarebbero stati trasferiti su conti esteri e verso soggetti riconducibili al gruppo fintech Wallex, attraverso una rete di società e trust, tra cui Fidea Statutory Trust, Wealthwise Trust e Pro Keepers S.r.l. Intermediari privi delle abilitazioni necessarie avrebbero promosso i prodotti. Il meccanismo, riconducibile a uno schema Ponzi, si alimentava con l’ingresso continuo di nuovi capitali. Gli investigatori stimano circa 400 risparmiatori coinvolti, ma non escludono che le vittime siano più numerose.

Corsi di formazione e vendita persuasiva

Il presunto capo dell’organizzazione avrebbe fondato una propria valuta digitale e rilasciato interviste a testate economiche internazionali. Ai collaboratori venivano impartiti corsi con attestato di «trust agent», durante i quali sarebbero state insegnate le tecniche per convincere i clienti a investire, sia di persona sia a distanza tramite social network. Gli investigatori hanno ricostruito le modalità di presentazione delle offerte anche grazie a registrazioni di telefonate, videocall e webinar forniti dagli stessi risparmiatori.

Sono stati sequestrati, oltre alle disponibilità finanziarie, immobili a uso residenziale in una località bulgara ad alta vocazione turistica, tramite l’Ordine europeo di indagine e il Freezing Order. Il valore di questi beni è ancora in fase di quantificazione. Le forze di polizia invitano chi intende investire a verificare sui siti istituzionali e sugli albi ufficiali che il proponente sia autorizzato, a consultare gli avvisi della Consob sulle iniziative abusive e, in caso di dubbi, a non procedere, conservando messaggi, documenti e ricevute dei versamenti.