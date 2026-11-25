Trump apre alla grazia per Jensen Huang ma pensa che non servirà. Il ceo di Nvidia si prepara all'audizione davanti al Congresso.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che la grazia per Jensen Huang, amministratore delegato di Nvidia, resta un’ipotesi possibile, ma che probabilmente non sarà necessaria. Le parole sono state rilasciate in un’intervista al New York Post il 24 novembre, da Washington.

La grazia è un potere presidenziale che può cancellare o attenuare le conseguenze di reati federali. Il riferimento di Trump ha quindi un peso politico, anche se la dichiarazione va letta soprattutto come segnale di disponibilità. Nelle parole del presidente, Huang non avrebbe bisogno di questo strumento.

La grazia come opzione e le parole di Trump

Trump ha detto: “E’ sempre un’opzione, ma non credo sarà necessaria”. Il presidente non ha indicato alcun reato specifico. Un’ipotesi analoga era stata descritta da Trump come un’eventualità per eventuali illeciti, senza che sia stata formalizzata alcuna decisione.

Sul tema, Trump ha poi ribadito che il governo non ha motivo di ritenere che il ritorno di Huang alla guida di Nvidia sia un rischio per la sicurezza nazionale, come scritto in un post sul suo social network.

L’audizione davanti al Congresso e il Quinto Emendamento

Huang dovrà testimoniare davanti alle commissioni della Camera in sessioni registrate l’1 e il 2 dicembre, insieme al responsabile legale di Nvidia, Tim Teter. Trump ha invitato il ceo a dire la verità in quella sede, con la formula “Vorrei semplicemente che dicesse la verità”.

Il presidente ha inoltre escluso che Huang debba avvalersi del Quinto Emendamento: “Non credo che debba avvalersi del Quinto Emendamento. Penso che la sua sia una storia interessante per l’opinione pubblica”. Negli Stati Uniti il Quinto Emendamento tutela, tra le altre cose, il diritto a non auto-incriminarsi. Durante un’audizione o un interrogatorio, una persona può invocarlo per non rispondere a domande che potrebbero esporla a responsabilità penali.

Trump ha detto anche di averlo sempre considerato una persona trasparente e molto intelligente, aggiungendo che i suoi avvocati dovranno consigliarlo.

Le dimissioni, il ritorno a Nvidia e le indagini interne

Huang si era dimesso dalla carica di ceo di Nvidia il 12 novembre, dopo voci su una relazione extraconiugale con una donna d’affari sospettata di essere una spia straniera. È stato reintegrato meno di due settimane dopo, dopo gli sforzi dell’amministrazione Trump e di alleati del settore tecnologico per convincere il consiglio di amministrazione.

Il consiglio ha spiegato di aver deciso la reintegrazione dopo aver ricevuto riscontri da alti livelli del governo statunitense, secondo cui la sua riconferma “non rappresenta alcun rischio per la sicurezza nazionale”.

Huang resta comunque oggetto di indagini interne e non è stato ancora accusato di alcun reato. Un portavoce della Commissione Intelligence della Camera, a maggioranza repubblicana, ha affermato che il ritorno “non cambia nulla”, aggiungendo che restano senza risposta seri interrogativi sulle implicazioni per la sicurezza nazionale.

Secondo fonti citate dal Wall Street Journal, durante una riunione del 22 novembre, prima del voto del consiglio, Huang avrebbe ammesso ulteriori relazioni extraconiugali. I membri del consiglio avrebbero sottolineato l’importanza dell’onestà e della franchezza.

Al rientro alla guida dell’azienda, Huang si è scusato con i dipendenti e ha detto di essere in cura psicologica. Ha dichiarato: “Ho commesso errori terribili. Sono stato infedele a Lori (mia moglie), ho ferito i miei figli e, naturalmente, ho ferito tutti voi”.

Per chi segue il titolo, la data da controllare è quella dell’audizione del 1 e 2 dicembre, quando le posizioni di Huang davanti alle commissioni della Camera diventeranno ufficiali e potranno incidere sulle valutazioni degli investitori.