Il Centro Sportivo della Guardia di Finanza seleziona un main sponsor per sei anni, a sostegno di atleti e giovani promesse.

Il Centro Sportivo della Guardia di Finanza ha pubblicato un avviso pubblico per la ricerca di un main sponsor per i Gruppi Sportivi Fiamme Gialle. La procedura è stata aggiornata e si svolge ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023.

Durata della partnership e obiettivi

La partnership avrà una durata di sei anni. Il contributo del partner servirà a sostenere l’attività agonistica degli atleti, compresi i campioni della Sezione Paralimpica e le promesse delle Sezioni Giovanili. Le candidature dovranno essere presentate entro il 16 novembre 2026.

Il palmarès dei Gruppi Sportivi

L’avviso riporta anche i risultati ottenuti dal gruppo nelle principali competizioni. Alle Olimpiadi risultano 105 medaglie, di cui 34 ori, 28 argenti e 43 bronzi. Ai Mondiali le medaglie sono 420, con 111 ori, 139 argenti e 170 bronzi. Agli Europei il totale è di 688 medaglie, suddivise in 246 ori, 221 argenti e 221 bronzi.

Risultati della Sezione Paralimpica

Nel settore paralimpico, le Paralimpiadi portano 28 medaglie (13 ori, 12 argenti e 3 bronzi). Ai Mondiali paralimpici il bottino è di 39 medaglie (19 ori, 14 argenti e 6 bronzi), mentre agli Europei paralimpici sono 28 medaglie (11 ori, 10 argenti e 7 bronzi).

Per informazioni è possibile contattare il Centralino allo 0651023590 oppure scrivere alla PEC RM0620000p@. La sede si trova in Via Croviana 120, 00124 Roma.