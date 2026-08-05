Redditività immobiliare 2026: case, negozi e uffici a confronto

Nel secondo trimestre 2026, gli investimenti immobiliari in Italia offrono rendimenti interessanti. Scopriamo insieme quali sono le opportunità e le differenze tra le varie tipologie di immobili.

Nel panorama degli investimenti finanziari l’immobiliare continua a rappresentare una scelta solida e remunerativa. Secondo i dati più recenti, nel secondo trimestre del 2026, l’acquisto di un’abitazione da destinare all’affitto offre una redditività lorda del 9,7% un valore che, pur essendo leggermente inferiore allo 9,8% del secondo trimestre 2026, rimane più che doppio rispetto al rendimento offerto dai titoli di Stato a 10 anni (3,9%).

Questa analisi si basa su uno studio che ha esaminato i prezzi di vendita e di affitto delle diverse tipologie immobiliari, evidenziando come i locali commerciali si confermino l’investimento più redditizio, con una redditività lorda del 12,5% in leggero aumento rispetto all’anno precedente. Gli uffici offrono un rendimento del 10% mentre i garage si attestano all’8,2%.

Le città più redditizie per gli investimenti immobiliari

Tra i capoluoghi italiani, Trapani si distingue come la città più redditizia, con una redditività dell’11,2% seguita da Biella (10,7%) e Catanzaro (10,2%). Anche Reggio Calabria e Ragusa superano la soglia del 10%, con rendimenti pari al 10,1%. Tra le grandi città, Palermo registra la performance più elevata con un rendimento dell’8,4% seguita da Genova (8,0%) e Torino (7,6%).

All’estremo opposto della classifica, troviamo Bolzano (3,6%), Siena (4,9%) e Trento (5,2%), che offrono le redditività più basse. Questa disparità tra le diverse città italiane evidenzia come la scelta della localizzazione sia un fattore cruciale per massimizzare i rendimenti degli investimenti immobiliari.

I locali commerciali: il settore più redditizio

I locali commerciali in particolare i negozi, si confermano il segmento immobiliare più redditizio in Italia. Con punte del 16% a Genova e del 15,9% ad Alessandria questo settore offre rendimenti significativamente più elevati rispetto agli altri. Tra le grandi città, Genova primeggia con un rendimento medio del 16% seguita da Palermo (14,2%), Roma (13,5%), Torino (13,3%) e Napoli (12,7%).

All’estremo opposto, Lodi e Oristano (entrambe 7,7%) e Matera (7,9%) sono i mercati meno performanti. Questi dati sottolineano come la scelta del settore immobiliare possa fare una differenza significativa nei rendimenti ottenuti.

Uffici e garage: differenze e opportunità

Il mercato degli uffici presenta una maggiore variabilità rispetto agli altri settori. La Spezia si distingue con il rendimento più elevato (12%), seguita da Perugia (11,6%) e Cagliari (11,2%). Genova (10,7%) e Torino (10,5%) offrono rendimenti superiori alla media del periodo (10%), mentre Matera è il mercato in cui la redditività da uffici è più bassa, con un 3,9%.

I garage al contrario, rappresentano il prodotto meno redditizio per gli investitori in molte città capoluogo. La redditività più alta si registra a Rimini (10%), seguita da Roma (9,6%) e Foggia (9%). Milano si attesta al 6,5%, Torino al 6,6%, Bari al 6,4%, Firenze al 5,9%, Bologna al 5,8% e Palermo al 5,6%. Napoli si ferma al 4,1%, mentre Padova (2,8%) e Pisa (3,9%) chiudono la graduatoria.

Questi dati evidenziano come la scelta dell’immobile giusto possa fare una differenza significativa nei rendimenti ottenuti. Investire nel settore immobiliare richiede una attenta analisi delle opportunità offerte dalle diverse città e tipologie di immobili, al fine di massimizzare i rendimenti e minimizzare i rischi.