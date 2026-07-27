Tutto Quello Che Devi Sapere per Conseguire la Laurea Triennale all’Università di Torino

Scopri come ottenere la laurea triennale all'Università di Torino: date, documenti e cerimonia di laurea. Tutto quello che devi sapere per un percorso senza intoppi.

Conseguire la laurea triennale all’Università di Torino è un traguardo importante che richiede attenzione ai dettagli e rispetto delle scadenze. Questo articolo ti guiderà attraverso le procedure, le date cruciali e i documenti necessari per completare il tuo percorso accademico senza stress.

Che tu sia uno studente del Dipartimento di Management “Valter Cantino” o del Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche troverai tutte le informazioni necessarie per presentare la tua domanda di laurea e partecipare alla cerimonia di consegna della pergamena.

Le Scadenze Non Prorogabili per la Presentazione dei Documenti

Per assicurarti di non perdere nessuna scadenza, è fondamentale consultare i file delle scadenze importanti disponibili sul sito del tuo corso di studio. Questi documenti contengono tutte le date cruciali che devi rispettare per presentare la tua domanda di laurea e completare il processo senza intoppi.

Ricorda che le scadenze sono non prorogabili quindi è essenziale organizzarti per tempo. Se hai dubbi o necessiti di chiarimenti, puoi contattare l’indirizzo email dedicato: lauree.sme@.

La Sessione Estiva 2026-2026: Date e Procedure

La Sessione Estiva 2026-2026 per il conseguimento della laurea triennale è prevista per il 24 luglio 2026. In questa data, la Commissione unica per tutti i corsi di studio triennali della Scuola di Management ed Economia si riunirà a porte chiuse per determinare il voto e compilare il relativo verbale.

Attenzione: la discussione e la presenza dei candidati non sono previste. Tuttavia, il giorno della laurea, la Segreteria Didattica invierà un’email all’indirizzo istituzionale dei neolaureati contenente la proclamazione ufficiale del conseguimento del titolo e l’indicazione del voto di laurea.

A partire dal giorno successivo alla data di conseguimento del titolo, tutti i laureati potranno scaricare e stampare dalla propria pagina di MyUniTO il certificato di laurea, utile per gli scopi consentiti dalla legge. L’elenco dei laureandi sarà pubblicato nella bacheca pubblica degli appelli di laurea.

La Cerimonia di Consegna della Pergamena di Laurea

La cerimonia di consegna della pergamena di laurea è prevista nel mese di settembre 2026. La data specifica è ancora in corso di definizione e verrà pubblicata appena disponibile. Questo evento rappresenta un momento significativo per celebrare il tuo traguardo accademico insieme ai tuoi compagni di corso e ai docenti.

Documenti Utili e Risorse Online

Per facilitare il tuo percorso verso la laurea, il sito del tuo corso di studio mette a disposizione una serie di risorse utili. Nella sezione “Documenti” della pagina “Laurearsi” / “Tesi e Laurea”, troverai tutte le istruzioni previste per il processo della domanda di laurea.

Inoltre, il sito del Dipartimento di Management “Valter Cantino” e del Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche fornisce file specifici con le scadenze importanti da tenere in considerazione. Questi documenti sono essenziali per assicurarti di non perdere nessuna data cruciale.

Ultimo aggiornamento: 23/07/2026.