in

Un’importante donazione per il benessere dei bambini

Il 25 febbraio, l’ospedale Papa Giovanni XXIII ha ricevuto un significativo contributo dall’Accademia della Guardia di Finanza: un assegno del valore di oltre 22mila euro a favore dell’associazione conGiulia onlus. Questo gesto di solidarietà è il risultato delle raccolte fondi organizzate in occasione del 40° anniversario dell’Accademia, che si sono svolte a Bergamo lo scorso dicembre.

Un evento di grande partecipazione

All’evento di consegna hanno partecipato diverse personalità, tra cui il comandante dell’Accademia, generale di Divisione Cosimo Di Gesù, e il direttore generale dell’ospedale, Francesco Locati. Presenti anche rappresentanti di Fondazione Mediolanum, tra cui Greta Pugliese, che ha raddoppiato l’importo raccolto con una donazione di 11mila euro. Questo gesto ha dimostrato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e privati per sostenere cause nobili.

Il progetto Parole in Gioco

L’importo raccolto sarà destinato al progetto Parole in Gioco, che si propone di supportare i bambini del reparto di Oncologia pediatrica del Papa Giovanni. Questo progetto, come spiegato da Massimo Provenzi, responsabile dell’Unità di Oncoematologia pediatrica, si basa su tre elementi fondamentali: il gioco, la relazione e la parola. Questi aspetti sono essenziali per il benessere psicologico dei piccoli pazienti durante il loro percorso di cura.

La donazione è stata possibile anche grazie alla generosità della cittadinanza, che ha partecipato attivamente alla serata benefica organizzata al Teatro Donizetti il 1° dicembre. La forte sensibilità mostrata dalla comunità ha reso possibile il raggiungimento di questo importante traguardo, dimostrando che insieme si possono fare grandi cose.