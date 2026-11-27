Vanguard porta in Europa i primi ETF obbligazionari a gestione attiva, uno sul credito in euro e uno sull'high yield statunitense, con commissioni temporaneamente ridotte.

Vanguard amplia l’offerta europea con il lancio dei suoi primi due ETF obbligazionari a gestione attiva. Si tratta del Vanguard Active EUR Corporate Bond UCITS ETF e del Vanguard Active USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF, annunciati il 20 novembre 2026.

Gli ETF uniscono la selezione dei titoli tipica della gestione attiva alla struttura degli exchange traded fund, quindi sono negoziabili in borsa come le azioni. Entrambi saranno quotati su Deutsche Börse, Borsa Italiana ed Euronext Amsterdam.

Il comparto in euro e la strategia sulle obbligazioni societarie

Il Vanguard Active EUR Corporate Bond UCITS ETF investe in obbligazioni societarie denominate in euro e punta a sovraperformare il Bloomberg Euro Corporate Index. La strategia si basa sulla selezione dei singoli titoli e su un processo strutturato di gestione del rischio.

Il mandato non è vincolato ai soli componenti dell’indice. I gestori possono includere obbligazioni legate al settore pubblico e titoli high yield, quando le condizioni di mercato e le valutazioni lo giustificano.

La strategia high yield in dollari

Il Vanguard Active USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF applica un approccio analogo al mercato statunitense delle obbligazioni high yield. Il fondo mira a sovraperformare il Bloomberg US High Yield 2% Issuer Cap Index e può assumere esposizioni selettive al di fuori del benchmark, compresi i leveraged loan.

L’ETF affianca il Vanguard USD High Yield Corporate Bond Fund, fondo comune di investimento lanciato il mese precedente. Sia la versione ad accumulazione sia quella a distribuzione sono disponibili per entrambi i prodotti.

Commissioni temporaneamente ridotte

Per entrambi gli ETF Vanguard ha previsto una riduzione temporanea delle spese correnti (OCF) fino al 17 novembre 2027. Il comparto in euro applicherà uno 0,07%, che salirà allo 0,17%. Il comparto high yield in dollari passerà dallo 0,15% allo 0,25%. In entrambi i casi l’aumento è di 0,10 punti percentuali.

Gestione affidata al Fixed Income Group

I due ETF saranno gestiti dal Fixed Income Group di Vanguard, che amministra oltre 3.000 miliardi di dollari in obbligazioni a livello globale, secondo i dati al 31 ottobre 2026. Il gruppo riunisce competenze in macroeconomia, tassi d’interesse, analisi del credito, negoziazione, costruzione dei portafogli e controllo del rischio.

Sara Devereux, responsabile del Fixed Income Group, ha commentato: “Si tratta di un traguardo importante per Vanguard in Europa.” Per il segmento high yield, Michael Chang, lead portfolio manager, ha dichiarato: “Investire con successo nel mercato high yield richiede disciplina e selettività.”

Chi valuta questi prodotti dovrebbe consultare il Documento contenente le informazioni chiave (KID), il prospetto e il regolamento di gestione del singolo ETF, disponibili gratuitamente sul sito Vanguard e presso i soggetti che commercializzano i prodotti. Le obbligazioni high yield offrono un rendimento più elevato ma comportano un rischio di credito maggiore, e l’investimento può determinare la perdita di parte del capitale investito.