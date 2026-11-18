Piani industriali, capitali di rischio e flussi dall'estero: il quadro degli investimenti in Italia nel 2026.

Nel 2026 l’economia italiana vede muoversi più fronti insieme. Il gruppo cinese Haier annuncia nuovi investimenti nel Paese, il capitale destinato alle startup europee cresce con forza e i dati sugli investimenti diretti esteri indicano da dove arrivano i soldi che entrano in Italia.

Haier cresce più del mercato e prepara il 2027

Con 420 milioni di euro di fatturato in Italia nel 2025, il gruppo cresce a un ritmo dieci volte superiore a quello del mercato. In Italia vende circa due milioni di elettrodomestici all’anno con i marchi Haier, Candy e Hoover. Nei primi nove mesi del 2026 il mercato del bianco è salito dell’1,3% in valore, mentre Haier ha registrato un incremento del 14%, con prezzi medi del 23% più alti della media.

Il country manager Emiliano Garofalo sostiene che il marchio si colloca ben sopra la media dei prezzi e che le partnership aiutano a rafforzare la reputazione. L’obiettivo dichiarato è scalare la classifica di mercato in tempi rapidi. Il gruppo, presente con il suo nome nelle Nitto ATP Finals di Torino, ha mostrato in quell’occasione le novità in arrivo.

A livello globale Haier prevede 13 miliardi di euro di investimenti nei prossimi cinque anni, dedicati a intelligenza artificiale, semiconduttori e sicurezza dei dispositivi connessi. In Italia le linee principali riguardano i televisori con quattro diverse proposte tecnologiche RGB, le lavatrici a tre oblò e tre motori e i prodotti da incasso per la cucina. Dalla fine di agosto 2027 partirà anche una partnership con la Champions League, che si aggiunge a quelle con la Serie A e il circuito ATP.

Il polo di Brugherio diventa hub per la ricambistica

Lo stabilimento di Brugherio, riconvertito con un investimento di 8 milioni di euro, è ora un hub europeo per i ricambi. Avere un centro logistico vicino ai consumatori permette di gestire la manutenzione degli elettrodomestici venduti, senza dipendere da magazzini lontani. Nello stesso sito è stato creato uno spazio per recuperare i prodotti danneggiati, ricondizionarli e rimetterli in circolo nell’economia circolare. Per queste attività il gruppo ha reimpiegato personale. Al momento non sono previsti nuovi ammortizzatori sociali né licenziamenti, né nuove assunzioni a Brugherio, mentre ne sono previste per il mercato italiano.

Venture capital: l’Italia cresce ma resta indietro in Europa

Secondo lo State of European Tech Report 2026 del fondo Atomico, gli investimenti nelle startup europee dovrebbero raggiungere 81 miliardi di dollari entro la fine del 2026, con un aumento del 62% rispetto al 2025. Il dato è il secondo più alto di sempre, dopo i 94 miliardi del 2021. Per l’Italia i capitali investiti dovrebbero toccare 1,6 miliardi di euro, con un incremento del 32% rispetto a 1,2 miliardi nel 2025, e circa 1.900 persone hanno fondato una società tecnologica.

Nonostante questa crescita, il Paese si colloca al nono posto in Europa, con circa il 2% degli investimenti complessivi del continente. Thomas Wehmeier, partner e responsabile dell’intelligence di Atomico, collega il dato alla scarsa disponibilità di capitali per le fasi avanzate di sviluppo delle aziende. Il rapporto segnala che l’Italia è tra i dodici Paesi europei con almeno dieci aziende valutate oltre un miliardo di dollari.

Il rapporto indica anche che i fondi pensione europei destinano al venture capital appena lo 0,006% del patrimonio, mentre le famiglie europee detengono 17 mila miliardi di dollari in liquidità e depositi. Secondo Wehmeier, gli investitori istituzionali sono la leva principale, e servono incentivi fiscali e nuove regole prudenziali. Il 61% dei limited partner intervistati ha sostenuto per la prima volta un nuovo gestore europeo negli ultimi dodici mesi.

Quotazioni e intelligenza artificiale: il divario con gli Stati Uniti

Le startup europee sostenute dal venture capital valgono 3.300 miliardi di dollari, ma solo otto sono presenti nello STOXX 600, pari allo 0,6% della sua capitalizzazione. Tra il 2024 e il 2026 il 53% del controvalore delle Ipo tecnologiche europee è finito nelle Borse statunitensi, contro il 17% del periodo 2017-2020. La frammentazione dei mercati finanziari e la carenza di investitori istituzionali rendono meno conveniente quotarsi in Europa.

Nel campo dell’intelligenza artificiale, gli investimenti europei in computing e AI nel 2026 dovrebbero arrivare a 20 miliardi di dollari, contro i 284 miliardi degli Stati Uniti. L’Europa dispone del 7% della capacità computazionale mondiale, mentre gli Stati Uniti ne hanno il 72%. Wehmeier ritiene che la dipendenza possa diventare strutturale se gli investimenti europei non crescono, ma il settore è ancora aperto. Il continente può contare su quasi 350.000 professionisti attivi nell’AI.

Da dove arrivano gli investimenti esteri in Italia

L’Italia ha ricevuto circa 500 miliardi di euro di investimenti diretti esteri nel 2025. Circa il 60% proviene da Paesi dell’Unione europea, compresa l’Italia stessa. Il metodo di calcolo di Eurostat considera tutti i flussi in entrata, ma assegna il Paese di origine in base alla nazionalità dell’azienda che controlla effettivamente l’investimento. Una società francese controllata da un gruppo italiano, per esempio, viene conteggiata come investimento proveniente dall’Italia.

La Francia è il principale partner, seguita da Germania e Stati Uniti, che sono anche le destinazioni principali delle esportazioni italiane. Rilevante anche il flusso dai paradisi fiscali, come le Isole Cayman e le Isole Vergini britanniche.