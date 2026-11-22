Flussi in forte crescita e patrimonio in calo per effetto dei mercati: la fotografia del risparmio gestito italiano a fine settembre 2026.

La raccolta netta del Risparmio gestito italiano accelera nel terzo trimestre del 2026, mentre il patrimonio gestito si riduce per l’andamento dei mercati. Secondo la Mappa Trimestrale di Assogestioni, i flussi tra luglio e settembre sono stati pari a 21,9 miliardi di euro, contro gli 11,3 miliardi del periodo aprile-giugno. Il saldo da inizio anno sale così a 33,6 miliardi di euro.

Il patrimonio è sceso a 2.701 miliardi di euro a fine settembre, dai 2.723 miliardi di fine giugno. La causa principale è un effetto mercato negativo pari allo 0,9%, che ha ridotto il valore delle masse gestite, mentre i fondi aperti hanno continuato a raccogliere.

Fondi aperti e ETF guidano la raccolta

Alessandro Rota, Direttore Ufficio Studi di Assogestioni, ha spiegato che i fondi aperti hanno registrato afflussi netti per 16,5 miliardi di euro nel trimestre. Ha inoltre osservato che l’effetto performance ha sottratto 12,4 miliardi al valore complessivo delle masse. Considerando gli ultimi dodici mesi, la raccolta si avvicina ai 35 miliardi di euro, più del doppio di quella registrata nel 2025.

Per domicilio, i fondi esteri hanno attratto più capitali dei fondi italiani. I comparti cross-border hanno chiuso il periodo con ingressi per 9 miliardi, i round-trip per 6,3 miliardi, mentre i fondi italiani hanno ricevuto 1,2 miliardi. Rota collega questa preferenza alla diffusione degli ETF, segmento nel quale gli operatori internazionali hanno un ruolo di primo piano. Nel solo terzo trimestre gli ETF hanno raccolto 6,2 miliardi di euro.

Anche le gestioni di portafoglio sono in crescita. Le gestioni individuali hanno ricevuto 2,1 miliardi e i mandati istituzionali 3 miliardi. I fondi chiusi hanno avuto nuove risorse per 400 milioni, con sottoscrizioni per 600 milioni nei fondi mobiliari e un saldo negativo di 100 milioni in quelli immobiliari.

Azionari in accelerazione, monetari ancora forti

I fondi azionari hanno raccolto 4,7 miliardi di euro nel trimestre, contro i 3,4 miliardi del periodo precedente. Rota ha precisato che il dato potrebbe essere più alto, perché una parte degli afflussi è confluita nei fondi non classificati per categoria.

Il saldo resta positivo anche per le altre categorie. I fondi flessibili hanno raccolto 2,8 miliardi, gli obbligazionari 1,6 miliardi e i bilanciati 1,4 miliardi. I fondi monetari hanno registrato afflussi per 3,5 miliardi, in linea con la prima metà dell’anno. Per Rota, la tenuta di questa categoria indica che restano aree di incertezza, soprattutto tra gli investitori istituzionali.

Le letture degli operatori

Massimo Mazzini, responsabile marketing e sviluppo commerciale di Eurizon, legge la raccolta azionaria come il risultato di una maggiore fiducia degli investitori e di una migliore capacità delle reti di accompagnarli sui mercati. Per Mazzini, il risultato conferma che «l’industria è in salute», e i piani di accumulo contribuiscono ai flussi perché consentono di investire gradualmente.

Luca De Biasi, leader di Marshall per la consulenza su investimenti e previdenza, ritiene che gli investitori istituzionali debbano ripensare l’asset allocation senza perdere l’orizzonte di lungo periodo. Sull’azionario vede spazio per l’Europa, con valutazioni che giudica «più interessanti rispetto a quelle di altri mercati». De Biasi prevede inoltre che «I mercati saranno più discriminanti dal punto di vista della performance», con una possibile riduzione del ricorso ai passivi a favore della gestione attiva.

Per i lettori, il dato più utile da tenere d’occhio è il divario tra flussi e patrimonio: la raccolta è forte, ma il valore delle masse dipende anche dai mercati. La Mappa Trimestrale di Assogestioni fornisce la scomposizione per tipologia, utile per confrontare i prodotti nei prossimi trimestri.