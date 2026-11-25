Il mercato degli Exchange Traded Fund si è sviluppato attraverso tre distinte ondate innovative, passando dalla semplice replica passiva degli indici alla gestione attiva pura.

Un fondo negoziato in borsa, comunemente noto come ETF, rappresenta uno strumento finanziario che combina la struttura di un fondo d’investimento con la quotazione in borsa. La sua evoluzione storica, avviata negli anni Novanta, ha attraversato tre fasi significative, ciascuna caratterizzata da approcci gestionali differenti.

Dalla prima generazione passiva ai fondi ibridi

La prima ondata di questi strumenti è identificata come gli ETF passivi, spesso definiti anche tracker. Questi fondi hanno una logica replicativa automatica: mirano a ricalcare fedelmente la performance di un indice specifico, come l’S&P 500. In questa configurazione, non vengono prese decisioni attive di investimento; il meccanismo è puramente speculare rispetto al benchmark scelto.

Con il tempo, il mercato ha introdotto la seconda generazione, quella degli ETF potenziati sull’indice. Si tratta di fondi ibridi che mantengono una sostanziale replica dell’indice o seguono un benchmark di riferimento, ma offrono margini di manovra diversi. I gestori possono selezionare attivamente alcuni titoli esterni all’indice principale. L’obiettivo di questa strategia mista è duplice: aumentare i rendimenti potenziali oppure ridurre il profilo di rischio complessivo del portafoglio.

L’avvento della gestione attiva pura

La terza e più recente generazione è rappresentata dagli ETF puramente attivi. Qui la logica cambia radicalmente rispetto alle origini. Il formato resta quello dell’ETF, quindi quotato e scambiabile in borsa, ma la filosofia sottostante è quella della gestione attiva tradizionale. I gestori non replicano alcun indice; invece, selezionano gli investimenti basandosi su analisi di mercato approfondite e sulle proprie convinzioni specifiche.

La metrica di successo per questa categoria non è la correlazione perfetta con un benchmark, bensì la capacità di sovraperformare il mercato generale o un indice di riferimento. Questa evoluzione dimostra come lo strumento ETF abbia assorbito diverse metodologie di gestione, adattando la propria struttura flessibile alle esigenze sia degli investitori passivi sia di quelli che cercano alpha attivo.