Un’importante visita a Bergamo

La visita del cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano, a Bergamo rappresenta un momento di grande importanza per la comunità locale e per la Chiesa. Questo evento, previsto per il 22 e 23 febbraio, è atteso con entusiasmo e curiosità, poiché il cardinale è il primo e più stretto collaboratore di Papa Francesco. La sua presenza in città non solo sottolinea l’importanza della fede, ma anche il legame tra la Santa Sede e le comunità locali.

Il programma della visita

Il cardinale Parolin arriverà a Bergamo nella mattinata di sabato 22 febbraio. La giornata inizierà presso l’Accademia della Guardia di Finanza, dove incontrerà i vertici dell’istituzione e i cadetti. Alle , terrà una lezione sulla politica internazionale, un tema di grande attualità e rilevanza, soprattutto in un periodo di sfide globali. Nel pomeriggio, alle , presiederà la celebrazione per l’ordinazione episcopale di monsignor Maurizio Bravi, un evento che segna un momento significativo per la diocesi di Bergamo.

Un momento di gioia e significato

La celebrazione dell’ordinazione episcopale avrà luogo nella Cattedrale di Sant’Alessandro, in Città Alta. Questo evento non solo rappresenta un momento di gioia per la comunità, ma è anche carico di significato, poiché coincide con la Festa della Cattedra di San Pietro. Durante la celebrazione, il cardinale Parolin concederà l’indulgenza plenaria a tutti i partecipanti, un gesto di grande valore spirituale. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Bergamo Tv e sul sito de L’Eco di Bergamo, permettendo a un pubblico più ampio di partecipare a questo momento di fede.

Visita a Casa Amoris Laetitia

La mattina di domenica 23 febbraio, il cardinale Parolin visiterà Casa Amoris Laetitia, una struttura residenziale per bambini con gravi disabilità. Questa visita rappresenta un segno tangibile di attenzione e vicinanza alle persone più fragili della società. La presenza del Segretario di Stato della Santa Sede in questi luoghi di sofferenza e speranza è un messaggio forte e chiaro: la Chiesa è al fianco dei più vulnerabili.

Un legame con la storia

Infine, il cardinale presiederà una Messa a Sotto il Monte, luogo di nascita di Papa Giovanni XXIII, un altro momento di grande significato che sottolinea il legame tra la Chiesa e la storia locale. La visita del cardinale Parolin a Bergamo non è solo un evento religioso, ma un’opportunità per riflettere sul ruolo della Chiesa nella società contemporanea e sull’importanza della comunità nella costruzione di un futuro di speranza e solidarietà.