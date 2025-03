Visita ufficiale al comando provinciale della guardia di finanza di Lecce

Accoglienza e incontro con i vertici

Il presidente del Tribunale di Lecce, Antonio Del Coco, e il procuratore della Repubblica, Giuseppe Capoccia, hanno effettuato una visita ufficiale presso le caserme del comando provinciale della guardia di finanza di Lecce. Accolti con tutti gli onori di rito, sono stati ricevuti dal colonnello Stefano Ciotti, comandante provinciale, insieme ai comandanti dei vari reparti. Questo incontro ha rappresentato un’importante occasione per rafforzare la collaborazione tra le istituzioni giudiziarie e le forze di polizia.

Innovazione e controllo del territorio

Durante la visita, il colonnello Ciotti ha presentato le moderne tecnologie utilizzate nella sala operativa, dove il personale coordina le pattuglie in servizio di pubblica utilità. Questi sistemi di comando e monitoraggio a distanza sono fondamentali per garantire un controllo efficace del territorio, specialmente in un contesto economico sempre più complesso. Le autorità hanno potuto osservare come la guardia di finanza utilizzi strumenti innovativi per contrastare l’evasione fiscale e le frodi economiche.

Impegno nella sicurezza economico-finanziaria

Il colonnello Ciotti ha anche illustrato le principali attività svolte dalla guardia di finanza, evidenziando l’importanza della loro azione nel tutelare la sicurezza economico-finanziaria. Le autorità hanno discusso delle sfide attuali, come l’evasione fiscale, il lavoro nero e irregolare, e il traffico di sostanze stupefacenti. Un focus particolare è stato dedicato alle funzioni di polizia del mare, un compito esclusivo della guardia di finanza, che si occupa di prevenire e contrastare minacce all’ordine pubblico in ambito marittimo.

Riconoscimenti e apprezzamenti

Al termine della visita, il presidente Del Coco e il procuratore Capoccia hanno espresso il loro apprezzamento per il lavoro svolto dalle fiamme gialle. Hanno sottolineato l’importanza del loro contributo nella salvaguardia della legalità economica e finanziaria, che si integra con le attività delle altre forze di polizia per garantire la sicurezza pubblica nella provincia di Lecce. Questo incontro ha rafforzato ulteriormente i legami tra le istituzioni, evidenziando l’importanza della cooperazione nella lotta contro i crimini economici.