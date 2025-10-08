Vivid Business: Apri un Conto con Interessi Fino al 4% e Scopri i Vantaggi!

Le aziende interessate a ottimizzare la propria liquidità non investita possono avvalersi di un’interessante proposta della piattaforma Vivid Business.

Il Conto Interessi offre un rendimento iniziale del 4% annuo per i primi quattro mesi, seguito da un tasso che può raggiungere fino al 2% in base al piano selezionato.

Presentazione di Vivid Business

Fondata nel 2019 e con sede a Berlino, Vivid Business è una neo banca in rapida espansione in tutta l’Unione Europea. La sua crescita è sostenuta da investitori di alto profilo, che hanno contribuito a raccogliere oltre 200 milioni di euro in investimenti. Questa innovativa fintech tedesca ha inoltre uffici e centri tecnologici a Amsterdam e in altre città europee.

Un’offerta sicura e vantaggiosa

Vivid Business propone un tasso di interesse del 4% per i primi mesi, distinguendosi per la sicurezza dei fondi aziendali. I capitali vengono investiti in fondi del mercato monetario con un rating AAA/Aaa, attribuito da agenzie di rating di fama internazionale come Moody’s, Fitch e S&P. Questa strategia assicura che il denaro delle aziende sia non solo protetto, ma anche capace di generare rendimento.

Piani e opzioni disponibili

Le piccole e medie imprese hanno a disposizione tre diversi piani: il Free Start, che è gratuito, il Basic a 6,90 euro al mese e il Pro a 18,90 euro al mese. Il piano Free Start risulta ideale per le nuove aziende, mentre il piano Basic è progettato per quelle che effettuano transazioni più frequenti. Infine, il piano Pro è dedicato alle aziende in fase di crescita.

Servizi e vantaggi inclusi

Indipendentemente dal piano selezionato, tutti gli utenti di Vivid Business possono beneficiare di conti gratuiti con IBAN unici, di un tasso promozionale del 4% per i primi quattro mesi e di un’assistenza clienti disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette. Dopo il periodo promozionale, il tasso massimo di interesse scende a 2%, mantenendo comunque un livello competitivo.

Opportunità future per le aziende

Dal punto di vista strategico, Vivid Business si configura come una scelta vantaggiosa per le aziende che desiderano valorizzare la propria liquidità. L’offerta della piattaforma include tassi d’interesse competitivi e garanzia della sicurezza dei fondi, proponendo così alle piccole e medie imprese un’opportunità concreta per incrementare i propri risparmi. È fondamentale esplorare come Vivid possa contribuire a ottimizzare la gestione finanziaria aziendale.