Vivid Money: Conto Aziendale con Interessi del 4% per i Primi Mesi – Scopri di Più!

In ricerca di un conto corrente aziendale in grado di offrire un rendimento interessante, Vivid Money si presenta come una soluzione promettente.

Questa piattaforma finanziaria tedesca si distingue per le sue proposte innovative, tra cui un conto aziendale che garantisce un tasso d’interesse del 4% annuo lordo per i primi quattro mesi dall’apertura. L’offerta è rivolta a liberi professionisti, piccole e medie imprese (PMI) e grandi aziende.

I vantaggi del conto Vivid Money

Il conto di Vivid Money non rappresenta solo un’opzione economica, ma si dimostra anche estremamente flessibile. Durante il periodo promozionale, gli interessi maturano quotidianamente e non vi sono vincoli sui prelievi. Ciò implica che i fondi sono sempre disponibili per l’uso, una caratteristica distintiva rispetto ai tradizionali conti deposito, nei quali il capitale rimane bloccato per periodi prolungati.

Tipologie di piani disponibili

Vivid Money propone piani specifici pensati per differenti categorie di clienti. I liberi professionisti hanno la possibilità di accedere a piani gratuiti, come il Standard, mentre le piccole e medie imprese (PMI) possono scegliere il piano Free Start. Entrambi questi piani assicurano un interesse del 4% per i primi quattro mesi. Per le aziende di maggiori dimensioni, le soluzioni sono personalizzate in base alle specifiche esigenze del cliente, offrendo così opzioni su misura.

Dettagli sul tasso d’interesse e prelievi

Il tasso promozionale si applica a somme fino a 1 milione di euro per le aziende e fino a 100.000 euro per i liberi professionisti. Dopo il primo quadrimestre, il rendimento può scendere fino al 2%, a seconda del piano selezionato. È rilevante sottolineare che i prelievi possono essere effettuati immediatamente fino a 1 milione di euro al giorno; per importi superiori, i fondi saranno disponibili entro tre giorni lavorativi.

Evidenze sui rendimenti

Con il Conto Interessi di Vivid Money, il denaro non investito genera rendimenti accreditati ogni giorno lavorativo. Questo consente di avere un flusso di cassa costante e accessibile, rendendo il prodotto finanziario particolarmente allettante per chi gestisce un’attività. Inoltre, per le somme superiori ai 30.000 euro nei piani per liberi professionisti, si applica un tasso di rendimento pari a quello della Banca Centrale Europea diminuito dello 0,15%.

Un’innovazione nel settore finanziario

Vivid Money offre un conto corrente con un tasso d’interesse competitivo, posizionandosi come un hub finanziario per le aziende. Oltre al conto, la piattaforma consente di ottenere carte di debito internazionali e nazionali, nonché di effettuare bonifici SEPA e SWIFT senza costi aggiuntivi. Questi vantaggi rendono Vivid Money una scelta strategica per chi desidera ottimizzare la gestione delle proprie finanze aziendali.

Come aprire un conto

Aprire un conto su Vivid Money è un processo semplice e veloce. Gli utenti devono visitare il sito ufficiale, selezionare il proprio paese e il tipo di attività, e fornire informazioni di base come il numero di telefono e l’entità legale. Una volta completata la registrazione, è possibile iniziare a beneficiare di tutti i vantaggi offerti dalla piattaforma.