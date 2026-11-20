Il Piemonte chiude il primo semestre 2026 con una crescita contenuta, mentre il caro energia pesa su imprese e famiglie.

La Banca d’Italia ha diffuso l’aggiornamento congiunturale sull’economia piemontese, basato sull’indicatore trimestrale dell’economia regionale (ITER). Nei primi sei mesi del 2026 l’attività economica nella regione è cresciuta dello 0,8% rispetto allo stesso periodo del 2025. Il dato è in linea con la media nazionale e del Nord, pari allo 0,9%, e supera il ritmo medio registrato nel corso dell’intero 2025.

Il quadro è reso più complesso dall’aumento dei prezzi dell’energia. Il Regio-coin, l’indicatore con cui la Banca d’Italia stima l’andamento delle componenti di fondo dell’economia regionale, a settembre si è mantenuto su valori molto simili a quelli dei due trimestri precedenti.

Industria in ripresa graduale e servizi in crescita

La produzione industriale piemontese sta recuperando lentamente dai livelli molto bassi dello scorso anno. Nel primo semestre sono aumentate le attività dell’alimentare, del tessile e dell’elettronica. Nel settore dei mezzi di trasporto il numero di autovetture prodotte in regione è stato superiore a quello, molto ridotto, del 2025. Anche le esportazioni hanno accelerato leggermente, contribuendo positivamente al risultato.

Nelle costruzioni l’attività si è stabilizzata su livelli elevati. Un peso rilevante è dato dalle opere pubbliche finanziate con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il terziario ha registrato una congiuntura moderatamente favorevole, soprattutto nei servizi ad alto contenuto tecnologico e nel comparto turistico.

Imprese tra margini ridotti e investimenti prudenti

L’aumento dei prezzi dell’energia ha fatto crescere il costo degli input produttivi e ha ridotto i margini delle aziende. La redditività media del 2026, pur restando positiva, si colloca sui livelli più bassi dal periodo della pandemia. L’incertezza diffusa, aggravata dallo scoppio del conflitto in Medio Oriente, ha frenato gli investimenti in beni materiali, rimasti su livelli modesti. Le imprese di piccole dimensioni hanno investito meno delle altre.

Le aziende hanno preferito trattenere liquidità. I finanziamenti al sistema produttivo sono tornati a crescere, ma in misura limitata, e l’aumento ha riguardato soprattutto i servizi e le imprese medio-grandi. I tassi di interesse sono rimasti sostanzialmente in linea con quelli del 2025. Gli intermediari non hanno modificato in modo significativo i criteri di concessione del credito, anche per via della buona capacità di rimborso dei prenditori.

Lavoro in lieve calo e famiglie più prudenti

Dopo nove semestri consecutivi di crescita, il numero di occupati è diminuito leggermente nella prima parte dell’anno. Il calo si concentra nell’industria più che nei servizi. Si è ridotto il contributo dei nuovi contratti a tempo indeterminato, mentre il ricorso alla cassa integrazione è sceso, pur restando sopra la media nazionale e quella del Nord. La partecipazione al mercato del lavoro è scesa lievemente e il tasso di disoccupazione è diminuito.

L’inflazione, spinta dai rincari di carburanti, gas ed energia elettrica, ha rallentato la crescita del reddito disponibile delle famiglie. Gli acquisti sono aumentati poco. Tra i beni durevoli sono tornate a salire le vendite di autovetture. Il mercato immobiliare residenziale resta dinamico, con compravendite di abitazioni ancora in aumento. Le famiglie hanno fatto più ricorso ai mutui e ai prestiti personali, preferendo per i primi il tasso fisso. La qualità dei finanziamenti erogati si mantiene stabile su livelli elevati.

Nel portafoglio delle famiglie i depositi crescono meno dell’anno scorso, mentre aumentano gli altri strumenti finanziari. Hanno contribuito l’acquisto di titoli di Stato e obbligazioni non bancarie, oltre al rialzo delle quote di fondi comuni e delle azioni.

Le attese delle imprese intervistate dalla Banca d’Italia su fatturato, investimenti e occupazione per i prossimi mesi restano cautamente positive, sia nell’industria sia nei servizi, nonostante l’instabilità geopolitica e il timore che il rialzo dei prezzi pesi sui redditi di imprese e famiglie.