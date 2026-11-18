Regione Siciliana e Guardia di Finanza rafforzano i controlli sui fondi destinati ai corsi di istruzione e formazione professionale.

La Regione Siciliana e il Comando regionale della Guardia di Finanza hanno firmato a Palermo un protocollo d’intesa per prevenire e contrastare irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria legati ai fondi pubblici destinati ai corsi di Istruzione e formazione professionale (Iefp). Il documento è stato sottoscritto dall’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale, Mimmo Turano, e dal Generale di Divisione Stefano Lombardi, nella Caserma Cangialosi, sede del Comando interregionale dell’Italia Sud-Occidentale.

I corsi Iefp sono rivolti ai giovani siciliani in possesso del diploma di scuola media che scelgono un percorso alternativo a licei e istituti superiori per assolvere l’obbligo scolastico. Proprio su questi finanziamenti si concentrano le verifiche previste dall’accordo, che ha una durata di tre anni.

Lo scambio di informazioni tra Assessorato e Guardia di Finanza

L’intesa disciplina uno scambio informativo su più livelli. L’Assessorato regionale metterà a disposizione dati e informazioni utili all’attività di controllo della Guardia di Finanza, indicando anche le misure o i contesti che ritiene opportuno approfondire. Le informazioni riguardano anche i beneficiari e i destinatari delle misure di sostegno, incentivo o finanziamento già perfezionate, nell’ambito del Programma regionale del Fondo sociale europeo Plus Sicilia 2021-2027.

La Guardia di Finanza potrà usare questi elementi per orientare le attività di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti economici e finanziari. Se emergeranno irregolarità o frodi, le informazioni raccolte durante le indagini saranno comunicate all’Assessorato, nel rispetto delle norme sulla riservatezza delle indagini. Servirà a valutare il recupero dei finanziamenti e a sospendere le erogazioni in corso di competenza regionale.

Iniziative formative per il personale

Il protocollo prevede anche corsi e incontri organizzati congiuntamente dalle due istituzioni per il rispettivo personale. L’obiettivo è consolidare procedure operative e di cooperazione, così da specializzare chi svolge attività ispettive. Secondo la nota ufficiale, l’intesa rappresenta uno strumento operativo a disposizione della Guardia di Finanza e un esempio di collaborazione tra istituzioni nella tutela della spesa pubblica destinata alla formazione siciliana.