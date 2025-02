Un passo avanti nella lotta alla criminalità economica

In un’importante iniziativa per la legalità, la procura generale della repubblica presso la corte d’appello di Napoli ha firmato un memorandum operativo con il comando regionale Campania della guardia di finanza. Questo accordo, siglato dal procuratore generale Aldo Policastro e dal generale di divisione Alessandro Barbera, ha come obiettivo principale quello di rafforzare il contrasto patrimoniale alla criminalità economica e organizzata, un fenomeno che ha radici profonde e che richiede un’azione coordinata e incisiva.

Il tavolo tecnico per l’analisi delle sentenze

Uno degli aspetti più significativi di questo accordo è l’istituzione di un tavolo tecnico composto da magistrati e ufficiali della guardia di finanza. Questo gruppo di lavoro avrà il compito di esaminare le sentenze definitive che prevedono la confisca dei beni, analizzando con attenzione la situazione patrimoniale dei condannati. L’obiettivo è quello di individuare denaro, immobili e altre risorse che possano essere riconducibili a proventi illeciti, garantendo così che ogni condanna definitiva per reati con vantaggi economici sia seguita dalla confisca dei beni ingiustamente sottratti alla collettività.

Attenzione ai beni occultati e ai prestanome

Particolare attenzione sarà rivolta a quei beni che risultano intestati a prestanome o occultati attraverso sistemi di “schermatura”. Questa strategia è fondamentale per garantire che i patrimoni illeciti non possano sfuggire al controllo delle autorità. Il procuratore Policastro ha sottolineato l’importanza di questo accordo, affermando che esso rappresenta un passo decisivo per tutelare la legalità e per garantire che i cittadini non siano privati dei beni che appartengono alla collettività.

Il ruolo della guardia di finanza

Il generale Barbera ha evidenziato come la guardia di finanza intenda valorizzare il proprio patrimonio informativo per salvaguardare la legalità economica. Questo approccio mira a tutelare non solo i cittadini, ma anche le imprese che operano nel rispetto delle norme. La collaborazione tra le istituzioni è fondamentale per creare un ambiente economico sano e per contrastare efficacemente la criminalità organizzata, che spesso si infiltra nei tessuti economici locali.