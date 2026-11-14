Il mercato petrolifero mostra i primi segnali di riequilibrio, mentre i costi di trasporto nello Stretto di Hormuz restano molto alti.

Il mercato globale del petrolio sta tornando a un surplus di offerta, la prima volta dall’inizio del conflitto con l’Iran. Secondo l’International Energy Agency (IEA), l’agenzia con sede a Parigi, a ottobre l’offerta ha superato la domanda di quasi 2 milioni di barili al giorno. Le esportazioni dal Golfo sono tornate a crescere molto più rapidamente della domanda mondiale.

Prezzi in calo dopo il picco di aprile

Il Brent, il riferimento internazionale per il greggio, costava circa 72 dollari al barile a febbraio, prima dello scoppio della guerra. A fine aprile aveva toccato i 126 dollari. Questa settimana il prezzo è sceso al livello più basso da fine agosto, fino a 89,66 dollari, dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che la guerra con l’Iran è “effectively over”. Venerdì il Brent quotava intorno ai 95 dollari.

Restano però timori legati agli attacchi alle petroliere nel Medio Oriente. Questa settimana sono circolate notizie secondo cui alti funzionari iraniani ritengono che Washington possa preparare nuovi attacchi militari.

Costi di trasporto nello Stretto di Hormuz

Lo Stretto di Hormuz, da cui passa circa un quinto dell’offerta mondiale di petrolio e gas, è stato al centro delle interruzioni. Il costo di trasporto del greggio attraverso lo stretto è salito in modo significativo dall’inizio del conflitto. Se prima le spese commerciali e assicurative ammontavano a circa 3,50 dollari al barile, oggi il costo totale stimato va da 24 a 41,57 dollari al barile, includendo anche le spese militari statunitensi. L’aumento incrementale è compreso tra 20,50 e 38,07 dollari al barile.

Il ritorno dei volumi, quindi, non ha riportato i costi ai livelli precedenti.

Scorte, produzione e domanda

L’IEA prevede che l’offerta media nell’ultimo trimestre dell’anno sia di 105 milioni di barili al giorno, 1,7 milioni in più della domanda stimata. I membri dell’agenzia accelereranno il rilascio delle riserve di emergenza ancora disponibili, per un totale di 71 milioni di barili entro la fine di febbraio. Le scorte si trovano in raffinerie, terminali, centrali elettriche e giacimenti offshore nel Mare del Nord.

Il gruppo Opec+ ha riferito di aver estratto 41 milioni di barili al giorno di greggio a ottobre, contro circa 2 milioni a settembre, pari al 97% dei volumi prebellici. La domanda globale dovrebbe calare di 2,68 milioni di barili al giorno quest’anno, fino a 103,2 milioni. Nel prossimo anno è previsto un recupero, ma i consumi resteranno sotto i livelli del 2025, con crescita trainata soprattutto dalle materie prime per la petrolchimica. Il mercato dei carburanti per auto è colpito da prezzi elevati, elettrificazione ed efficienza dei veicoli.