Sei incontri per trasformare gli impegni climatici in interventi concreti sui territori, dalle città agli ecosistemi.

La terza giornata del Padiglione Italia alla COP31 è dedicata alle soluzioni per rendere i territori più resilienti e accelerare la transizione climatica. Istituzioni, università, imprese e centri di ricerca discutono come trasformare conoscenze, innovazione e risorse finanziarie in progetti che possano essere ripetuti in altri contesti, con uno sguardo particolare a città ed ecosistemi.

Rigenerazione urbana e competenze

La mattinata si apre con Adaptation Strategies through Urban Regeneration, promosso da MAECI, MASE, ANCE e OICE. Il confronto riguarda l’adeguamento di edifici, infrastrutture e spazi pubblici ai rischi climatici, senza perdere il patrimonio culturale. Interverranno Alessandro Guerri, direttore generale per gli Affari europei, internazionali e la finanza sostenibile del MASE, e Paola Brambilla, coordinatrice della Sottocommissione VIA.

Dalle 10:15 alle 11:15 Building Resilience, organizzato da Università Iuav di Venezia, rete RUS Piemonte, Università del Piemonte Orientale, Università di Torino e Fondazione Antonio Emanuele Augurusa, si concentra sulle competenze necessarie per adattarsi e per la transizione energetica. Il tema centrale sono le professioni verdi, la formazione e l’inclusione sociale, con il modello Virtus Lab.

Economia circolare e osservazione della Terra

Dalle 11:30 alle 13:00 Cisambiente Confindustria, ICLEI Europe, OMEC, WEC Italia e Zero Waste Europe presentano Scaling Up Implementation of Climate Neutrality. Con l’intervento dell’Inviato speciale per il cambiamento climatico Francesco Corvaro, gli interventi raccontano esperienze di gestione dei rifiuti organici ad Atene, comunità energetiche, simbiosi industriale e biometano, e spiegano quali condizioni finanziarie e normative servono per estendere queste pratiche.

Dalle 13:30 alle 15:00 ISPRA propone Earth Observation for Climate Transparency, introdotto da Alessandro Guerri. Il panel illustra come i servizi europei Copernicus e la costellazione italiana IRIDE supportano il monitoraggio delle emissioni e la rendicontazione climatica prevista dall’Accordo di Parigi. Partecipano ESA e CNR-IBE, e si parla anche di sistemi di allerta precoce e di cooperazione nel Sahel.

Finanza per le città e biodiversità

Dalle 15:30 alle 17:00 Città metropolitana di Milano, SUR Lab dell’Università Bocconi e Forum per la Finanza Sostenibile affrontano From Innovation to Implementation, dedicato ai finanziamenti per mitigazione e adattamento urbano. Al centro ci sono i contratti climatici cittadini, i fondi rotativi e la mobilitazione di capitali pubblici e privati. Partecipa Mara Cossu, coordinatrice dell’Unità sviluppo sostenibile del MASE.

La giornata si chiude dalle 17:30 alle 19:00 con Tackling the Climate and Biodiversity Crisis, organizzato da Change For Planet, CNR-IRET/NbS Italy Hub, Centro comune di ricerca della commissione europea e MIRRI-IT. L’incontro mette in relazione la contabilizzazione del carbonio forestale, il monitoraggio e la certificazione delle filiere, le soluzioni basate sulla natura e la biodiversità microbica, sottolineando l’uso di dati affidabili e la collaborazione tra discipline.