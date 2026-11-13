Messina critica il differimento del Superbonus definendolo “sudamericano”, il governo difende la scelta e spiega le conseguenze per il debito.

Il CEO di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, ha definito le recenti disposizioni sul Superbonus “misure sudamericane”, in una dichiarazione rilasciata alla commissione d’inchiesta sul sistema bancario. L’affermazione ha inasprito il rapporto già teso con il governo, che sta cercando di riequilibrare il debito pubblico dopo gli ingenti stanziamenti del precedente triennio.

Le accuse di Messina e la definizione di “misure sudamericane”

Messina ha sostenuto che il nuovo differimento dei crediti d’imposta, esteso a dieci anni senza interessi, equivale a una “formula sudamericana” di gestione del debito verso i creditori. Ha ricordato che Intesa Sanpaolo detiene circa 600 miliardi di titoli di Stato e che, senza il suo supporto, il finanziamento del debito pubblico sarebbe più difficile. Inoltre, il dirigente ha giudicato alcune parti della normativa “non coerenti con la Costituzione”, sostenendo che la misura penalizza le famiglie e le imprese.

Il ruolo delle banche nel sostegno al debito pubblico

Il capo di banca ha evidenziato che le istituzioni finanziarie hanno contribuito a mantenere stabile il rapporto debito/PIL, consentendo allo Stato di assorbire più di 140 miliardi di crediti del Superbonus dal 2023 al 2026. Senza questi apporti, il livello di indebitamento avrebbe superato il 132 % del PIL. Messina ha inoltre sottolineato che il governo rischia di “diluire un patrimonio di fiducia prezioso” se le misure non saranno riformate.

Risposta del governo: Meloni e Giorgetti controbattano

La premier, Giorgia Meloni, ha definito il commento di Messina “un equivoco”, spiegando che il riferimento era alla manovra complessiva e non alla norma sul Superbonus. Dal suo ufficio di Dublino, ha invitato a “darci una mano reciprocamente” e ha affermato che avrebbe preferito raggiungere lo stesso risultato mediante un accordo, come avvenuto in passato. La presidente ha rifiutato l’accusa di adottare “misure sudamericane”, sostenendo che le scelte sono compatibili con la Costituzione.

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha risposto in Parlamento affermando di accettare le critiche, ma di difendere una “politica asburgica” che ha caratterizzato gli ultimi quattro anni. Ha precisato che la riforma riguarda 23-24 miliardi di credito, mentre lo Stato ha già assorbito 140 miliardi di Superbonus. Secondo Giorgetti, senza tale apporto il rapporto debito/PIL sarebbe già al 132 %.

Dettagli fiscali e impatto sulle banche

Giorgetti ha spiegato che le misure non costituiscono un prelievo straordinario sugli extra-profitti, ma una revisione temporanea delle aliquote e delle regole di deducibilità. Il 40 % del gettito aggiuntivo previsto per il 2027 proviene dal differimento di deduzioni già maturate, mentre il 99 % dell’IRES aggiuntiva è generato dai grandi intermediari, lasciando intatte le piccole banche popolari. L’aliquota effettiva del settore resta più di 10 punti inferiore a quella dell’intera economia.

Conseguenze per il debito e per il rapporto con il sistema finanziario

Le tensioni tra Intesa Sanpaolo e il governo si inseriscono in un contesto più ampio di sfiducia nei confronti delle istituzioni bancarie da parte della premier, alimentata da vicende passate come la tassa sugli extraprofitti e il caso di un dipendente di Intesa accusato di aver spiano migliaia di conti correnti, inclusi quelli della premier. Questi eventi hanno rafforzato la percezione di un “DNA politico” di diffidenza verso le banche.

Nonostante le divergenze, il governo sembra intenzionato a non compromettere la capacità del sistema bancario di sostenere famiglie e imprese. La strategia attuale punta a garantire un quadro normativo stabile, evitando modifiche frequenti o inattese della tassazione, per ridurre l’incertezza e favorire scelte d’investimento più sicure.