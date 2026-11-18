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Le settimane fra fine novembre e Natale sono quelle in cui le persone comprano di più, e quindi quelle in cui la pubblicità costa di più. Per un’azienda con un budget limitato la domanda giusta non è «quanto spendo», ma «quanto mi costa ogni persona raggiunta». Ecco come fare i conti.

Le tre unità di misura

CPM, costo per mille impression. È il prezzo di mille visualizzazioni di un banner. Serve a confrontare offerte diverse sulla stessa base. Costo a spot. Per il video, e in particolare per la Connected TV, si ragiona sul singolo spot visto sul televisore. Costo ad articolo. Per i contenuti sponsorizzati conta il prezzo del singolo articolo pubblicato su una testata, che resta online e continua a essere letto.

Un esempio con i numeri

Prendiamo le tre offerte Black Friday di AdHub Media, valide per i contratti firmati entro il 15 dicembre 2026:

Display: 1 milione di impression in formato 300×250 su un network verticale a scelta (finanza, donna, entertainment o automotive) a 3.000 € . Il CPM è di 3 € : ogni mille visualizzazioni costano quanto un caffè e un cornetto.

1 milione di impression in formato 300×250 su un network verticale a scelta (finanza, donna, entertainment o automotive) a . Il CPM è di : ogni mille visualizzazioni costano quanto un caffè e un cornetto. Connected TV: 200.000 spot fino a 30 secondi sulle Smart TV (Samsung, LG, Rakuten TV, CHILI, Pluto TV) a 4.500 € , circa 2 centesimi a spot , a schermo intero.

200.000 spot fino a 30 secondi sulle Smart TV (Samsung, LG, Rakuten TV, CHILI, Pluto TV) a , circa , a schermo intero. Contenuti: 5 guest post su Notizie.it a 1.000 €, cioè 200 € ad articolo.

Come scegliere

Il display su un network verticale è la scelta per chi vuole un pubblico preciso: chi legge di finanza, per esempio, è già interessato all’argomento. La Connected TV porta notorietà, con lo spot sul grande schermo di casa. Il guest post funziona quando c’è qualcosa da raccontare: un prodotto nuovo, un servizio, una storia d’azienda.

Le tre strade non si escludono: con meno di 10.000 € si possono combinare tutte e tre.

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Prezzi IVA esclusa, fino a esaurimento dell’inventario disponibile.