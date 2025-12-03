Aggiornamenti Importanti per gli Studenti del Dipartimento di Economia e Gestione delle Imprese

Il mondo accademico è in continua evoluzione e per gli studenti del Dipartimento di Economia è fondamentale essere sempre informati sulle ultime novità.

Questo articolo presenta informazioni rilevanti riguardo a lezioni, tirocini e scadenze di laurea.

Dettagli sulle lezioni

Un’informazione da tenere a mente riguarda la lezione di Economia e gestione delle imprese tenuta dal Prof. Picciotti. Questo incontro si terrà il 9 dicembre 2025 in Aula 11 del Dipartimento di Giurisprudenza, dalle ore 10:30 alle 13:30. È importante che gli studenti si presentino puntuali e preparati, in quanto saranno trattati argomenti fondamentali per il loro percorso di studi.

Informazioni sui tirocini

Un altro aspetto da considerare riguarda l’Ufficio Tirocini, che avvisa tutti gli studenti interessati che rimarrà chiuso dal 22 dicembre al 6 gennaio, inclusi. Questo periodo di chiusura potrebbe influire sulla pianificazione delle attività di tirocinio, pertanto si consiglia di organizzarsi di conseguenza.

Laboratorio di analisi dei dati

In aggiunta, è stata pubblicata una locandina informativa riguardo al Laboratorio di Analisi dei Dati, destinata agli studenti del terzo anno. Questo laboratorio rappresenta un’opportunità preziosa per acquisire competenze pratiche nel campo dell’analisi dei dati, fondamentale nel contesto economico attuale. Gli studenti sono invitati a consultare la locandina per tutti i dettagli necessari.

Scadenze per la laurea

Per gli studenti che si preparano a laurearsi, è essenziale tenere sotto controllo le scadenze per la presentazione delle domande di laurea per i mesi di febbraio e marzo 2026. Le informazioni dettagliate sono disponibili attraverso il link fornito dal dipartimento, dove si possono trovare tutti i requisiti e le tempistiche necessarie per la presentazione.

Immatricolazione alle lauree magistrali

Si ricorda agli studenti che desiderano iscriversi alle lauree magistrali per l’anno accademico 2025/2026 che è disponibile l’avviso per l’immatricolazione. In particolare, coloro che hanno conseguito una votazione inferiore a 90/110 nella laurea triennale dovranno compilare un modulo specifico, disponibile in formato digitale al link indicato. È fondamentale seguire queste procedure per garantire una corretta iscrizione.