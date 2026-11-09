Il crollo del Nasdaq, le tensioni su chip e AI e i migliori ETF di cybersecurity per il prossimo anno.

Il 5 novembre il mercato azionario ha registrato una delle giornate più turbolente degli ultimi mesi: il Nasdaq è crollato del 5,5% in poche ore, spinto da un crollo del 12,3% dell’indice dei semiconduttori. Parallelamente, il VIX, noto indice della paura, è balzato di oltre 16 punti, avvicinandosi ai 50, segnale di alta volatilità. Questo episodio ha riacceso il dibattito sulla possibile bolla dell’intelligenza artificiale e su come gli investitori debbano operare in un contesto così incerto.

Nasdaq in ribasso: il ruolo dominante dei chip

L’indice MSCI Global Semiconductor ha accumulato un guadagno del 180% negli ultimi tre anni, alimentato da investimenti colossali per sostenere l’infrastruttura dell’AI. Tuttavia, la revisione al ribasso della guidance di Qualcomm per il quarto trimestre, con una previsione di utili per azione 12 centesimi inferiore alle stime, ha innescato la paura di una saturazione del mercato. La pressione è aumentata ulteriormente dopo le elezioni di medio mandato negli Stati Uniti, dove il nuovo controllo democratico del Congresso ha sollevato la prospettiva di regolamentazioni più severe sull’AI, alimentando ulteriori timori tra gli operatori.

Fattori di pressione: Qualcomm, politica e flussi di cassa

Il mercato ha già mostrato segni di affaticamento prima delle elezioni: nell’ultimo mese il Nasdaq ha perso più dell’11% di valore. Gli analisti ora si concentrano non più solo sull’adozione dell’intelligenza artificiale, ma sulla capacità dei giganti tecnologici di trasformare tale adozione in utili sostenibili e flussi di cassa concreti. Un esempio emblematico è Alphabet, che ha visto il proprio titolo scendere del 12% nella giornata di pubblicazione dei risultati, a causa di una forte diminuzione dei flussi di cassa operativi.

Strategia per l’investitore: trasformare la correzione in opportunità

Di fronte a una correzione così marcata, gli esperti suggeriscono di valutare la qualità dei bilanci, la solidità dei flussi di cassa e la capacità delle aziende di operare in un quadro normativo più restrittivo. Gli investitori dovrebbero privilegiare titoli con margini di profitto resilienti e con un livello di esposizione limitato a potenziali sanzioni legislative. Allo stesso tempo, la volatilità del VIX indica che il mercato è alla ricerca di assets meno sensibili alle oscillazioni macro, come i fondi specialistici che offrono diversificazione settoriale.

ETF di cybersecurity consigliati per il 2027

Il segmento della cybersecurity ha dimostrato di essere meno correlato alle fluttuazioni dei chip, ma mantiene una crescita robusta grazie a continui investimenti in acquisizioni e a una domanda sostenuta da minacce informatiche in aumento. Tra i fondi disponibili in Europa, quattro emergono per dimensioni, costo e performance recenti.

L&G Cyber Security (ISPY)

Il più grande della categoria, con un patrimonio di circa 3,3 miliardi di sterline, concentra il 62,8% su soli dieci titoli – tra cui Cloudflare e Fastly – e ha generato un ritorno del +51,6% nell’ultimo anno. Il suo TER dello 0,69% è il più alto del gruppo, ma la forte performance deriva proprio dalla concentrazione su leader di mercato.

IShares Digital Security (LOCK)

Con 141 componenti e un TER di 0,40%, LOCK è il più diversificato e il più economico tra i grandi ETF. Il peso massimo di un singolo titolo è il 4% (Zscaler), e il fondo ha realizzato un +27,5% nell’ultimo anno, includendo esposizioni a firme di digital identity e software di monitoraggio.

First Trust Nasdaq Cybersecurity (CIBR)

CIBR posiziona 52 società, con una top-ten che rappresenta il 58% dell’esposizione. Il mix include giganti infrastrutturali come Cisco e Broadcom, che conferiscono stabilità in periodi di volatilità. Il TER è dello 0,60% e il rendimento annuale è stato del +38,2%.

WisdomTree Cybersecurity (WCBR)

Con 29 titoli selezionati dal team di Team8, WCBR mira alle aziende a più alto potenziale di crescita, tra cui Netskope. Il patrimonio è di circa 543 milioni di sterline, con un TER di 0,45% e un ritorno del +46,7% nell’ultimo anno. La dimensione inferiore lo rende più vulnerabile a fluttuazioni di mercato, ma la curata selezione può offrire premi superiori.

La recente flessione del Nasdaq non deve spaventare gli investitori più esperti: analizzando la solidità dei bilanci, la pressione normativa e scegliendo fondi diversificati come gli ETF di cybersecurity, è possibile trasformare la turbolenza in un’opportunità di crescita per il 2027.