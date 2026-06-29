Allarme BRI: intelligenza artificiale, debito sovrano e inflazione tra i principali rischi globali

La BRI indica quattro fonti di rischio per l'economia globale: l'espansione rapida e forse insostenibile dell'intelligenza artificiale, il debito pubblico elevato, la leva degli hedge fund sui mercati sovrani e il ritorno di pressioni inflazionistiche.

La Banca dei regolamenti internazionali (BRI) ha compilato un quadro di fragilità che mette in evidenza come alcune tendenze recenti possano incidere negativamente sulla crescita economica globale. Nel rapporto annuale l’istituto sottolinea quattro elementi chiave di rischio: la possibile bolla legata all’intelligenza artificiale l’accumulo di debito pubblico la maggiore esposizione degli intermediari non bancari come gli hedge fund sul debito sovrano e il ritorno di pressioni inflazionistiche scatenate da shock di offerta.

Questa sintesi arriva in un contesto di confronto tra autorità di vigilanza e banche centrali: i temi segnati dal rapporto saranno discussi al forum internazionale di Sintra, dove sono in programma una serie di incontri che si concluderanno il primo luglio. La posta in gioco è la stabilità dei prezzi, la tenuta dei mercati finanziari e la sostenibilità delle finanze pubbliche, soprattutto per paesi con elevata esposizione fiscale.

Allarme sull’intelligenza artificiale: investimenti record e rischi di sovracapacità

Nel documento la BRI ricostruisce il fenomeno dell’espansione rapida dei finanziamenti all’IA e avverte che l’entusiasmo potrebbe non tradursi automaticamente in un aumento proporzionale della produttività aggregata. Sebbene singole mansioni mostrino risparmi di tempo significativi — con studi citati che segnalano riduzioni compresa tra il 20% e il 50% in attività specifiche — l’effetto sul prodotto interno lordo rimane contenuto nelle stime a lungo termine, spesso inferiore all’1% annuo su orizzonti estesi. La BRI evidenzia inoltre come gran parte dei capitali sia destinata a spese in conto capitale: data center, chip e infrastrutture cloud che richiedono catene di fornitura robuste. Se queste ultime dovessero incontrare strozzature produttive, l’impennata degli investimenti rischia di rivelarsi insostenibile.

Squilibri finanziari e selezione di mercato

Il rapporto osserva che il mercato dell’IA non è omogeneo: convivono imprese con solidi bilanci e startup altamente indebitate. Questo apre la porta a due possibili esiti. Da un lato, una selezione settoriale che premi chi ha fondamentali robusti; dall’altro, in caso di discontinuità, la possibilità di correzioni di prezzo ampie che coinvolgerebbero anche grandi gruppi tecnologici, con riflessi sui mercati azionari globali. La natura degli investimenti — in parte finanziari e in parte industriali — rende lo scenario più complesso rispetto alle bolle del passato.

Debito sovrano, hedge fund e il nuovo legame con la stabilità finanziaria

Un altro nodo cruciale segnalato dalla BRI riguarda la struttura dei detentori del debito pubblico. Con il progressivo spostamento della detenzione di titoli di Stato verso intermediari non bancari ad alta leva, come gli hedge fund si è instaurato un nuovo nesso fiscale-stabilità finanziaria. Questi attori sono più sensibili alla volatilità e alla pressione sui margini, perciò oscillazioni dei prezzi dei bond sovrani potrebbero tradursi rapidamente in vendite forzate e stretta del credito. La BRI mette in guardia che tali dinamiche possono amplificare shock finanziari, comprimere l’offerta di finanziamento all’economia reale e aggravare le condizioni macroeconomiche.

Implicazioni per le banche centrali e la politica fiscale

Di fronte a questi rischi la raccomandazione è di rafforzare la vigilanza oltre il perimetro bancario e di perseguire politiche fiscali sostenibili. Sul versante monetario, la BRI invita a non esitare a intervenire per contenere l’inflazione anche a costo di frenare temporaneamente la crescita. La coesione tra politiche fiscali, regolamentazione finanziaria e strumenti monetari è presentata come condizione necessaria per evitare che le singole vulnerabilità si traducano in crisi sistemiche.

Il ritorno dell’inflazione e gli shock di offerta

Il documento dedica attenzione al fenomeno del ritorno dell’inflazione, alimentato da perturbazioni nell’offerta di beni energetici e intermedi. Una situazione geopolitica tesa ha già portato a rialzi dei prezzi in segmenti come energia, fertilizzanti e materie prime per la chimica, contribuendo a un aumento dei costi per le imprese e le famiglie. Se le aspettative inflazionistiche perdessero l’ancoraggio, l’istituto avverte che l’inflazione più elevata potrebbe stabilizzarsi e diventare endemica, complicando ulteriormente il quadro per le autorità economiche.

La BRI sollecita A livello pratico, la raccomandazione include la disponibilità delle banche centrali ad alzare i tassi se necessario, insieme a misure di controllo sui rischi non bancari che accumulano leva sui mercati sovrani.