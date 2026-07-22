Andrea Busi: il boom degli ETF in Directa SIM nel 2026

Nel primo semestre del 2026, Directa SIM ha registrato una crescita straordinaria, con oltre 166.000 conti attivi e un aumento del 30% negli ordini eseguiti. Gli ETF rappresentano ora oltre il 50% degli asset della clientela.

Nel primo semestre del 2026, Directa SIM ha registrato una crescita straordinaria, con un aumento del 20% del numero di clienti e un incremento del 30% negli ordini eseguiti. Questo successo è stato trainato principalmente dagli ETF che rappresentano ora oltre il 50% degli asset della clientela.

Il CEO Andrea Busi ha commentato con entusiasmo i risultati raggiunti, sottolineando come Directa SIM sia passata da meno di 30.000 conti aperti nel a oltre 166.000 conti attivi alla fine di giugno 2026. Questo incremento significativo è stato accompagnato da un aumento del 30% negli ordini eseguiti, con un picco di circa 3.800.000 ordini.

Il boom degli ETF in Directa SIM

Gli ETF hanno registrato una crescita superiore al 60% su questa tipologia di strumenti, rappresentando oltre il 25% dell’operatività di Directa SIM. Questo successo è stato ulteriormente sostenuto dalle iniziative PAC in ETF con più di 37.000 conti attivi come PAC. Inoltre, il percorso delle Fee-Zero ha permesso ai clienti di operare su circa 700 strumenti finanziari senza pagare commissioni.

Le ragioni del successo degli ETF

Il successo degli ETF risponde a un fenomeno esteso a livello europeo e mondiale. Questi strumenti rappresentano gli eredi naturali dei vecchi fondi comuni di investimento, offrendo ai clienti la possibilità di spendere meno e ottenere una redditività migliore. Inoltre, gli ETF consentono di diversificare su tutte le tipologie di asset class presenti oggi sui mercati finanziari, dalle commodity agli indici.

Gli ETF sono diventati il vestito naturale per una nuova categoria di investitori che intendono investire i loro denari con un orizzonte temporale più ampio rispetto al passato. Questi investitori non hanno finalità speculative, ma mirano all’accumulo e alla gestione autonoma di una parte del loro patrimonio.

I risultati finanziari di Directa SIM

Al 30 giugno 2026, il totale degli asset in Directa SIM, inclusa la liquidità, superava gli 11,5 miliardi di euro. Questo risultato è stato possibile grazie alla combinazione di fattori come l’aumento del numero di clienti, il boom degli ETF e le iniziative Fee-Zero.

Il CEO Andrea Busi ha sottolineato come Directa SIM stia offrendo ai suoi clienti strumenti finanziari sempre più accessibili e redditizi. Gli ETF, in particolare, rappresentano una soluzione ideale per chi cerca di diversificare il proprio portafoglio e ottenere rendimenti stabili nel lungo periodo.