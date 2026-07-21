Xtrackers II Japan Govt Bond UCITS ETF: Dati e Rendimenti nel 2026

Il Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF è un fondo che replica i titoli di stato giapponesi con un indice di spesa complessiva dello 0,15%. Scopri le sue performance e caratteristiche.

Nel panorama degli investimenti obbligazionari, il Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 1C si distingue per la sua strategia di replica dell’indice FTSE Japanese Government Bond. Questo fondo, con un patrimonio gestito di 500 milioni di euro, offre agli investitori un’esposizione ai titoli di stato giapponesi con un rating Investment Grade.

Lanciato il 15 novembre 2013 e con domicilio fiscale in Lussemburgo questo ETF è l’unico a replicare l’indice FTSE Japanese Government Bond. La sua strategia di replica a campionamento gli permette di acquistare solo i componenti più importanti dell’indice, ottimizzando l’efficienza del portafoglio.

Performance e Dati di Mercato

Il 21 luglio 2026, il prezzo di chiusura del Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF è stato di 5,823 euro, con un volume di scambi pari a 68.688 contratti. Nel corso dell’anno, il fondo ha registrato un massimo annuale di 6,267 euro il 4 e un minimo annuale di 5,757 euro il 9 luglio 2026.

Le performance del fondo mostrano una flessione del 5,56% da inizio anno con un calo del 13,62% su base annua. Nonostante queste variazioni, il fondo continua a rappresentare un’opzione interessante per gli investitori che cercano un’esposizione ai titoli di stato giapponesi.

Caratteristiche Tecniche e Commissioni

Il Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF ha un indice di spesa complessiva (TER) dello 0,15% annuo rendendolo una scelta competitiva in termini di costi. Il fondo accumula e reinveste i rendimenti da interessi (cedola) all’interno del portafoglio, offrendo un vantaggio fiscale per gli investitori.

Con un codice ISIN LU0952581584 e un lotto minimo di 1,00, il fondo è quotato sul mercato ETFP e appartiene alla classe Classe 1 Ind Obbligazionario. La valuta di denominazione è il JPY il che lo rende particolarmente adatto per gli investitori che operano in questo mercato.

Il fondo è emesso da XTRACKERS II e segue un benchmark obbligazionario che include i titoli di stato giapponesi. La strategia di investimento si concentra su titoli con un rating di Investment Grade garantendo un profilo di rischio contenuto.

Prospettive Future

Nonostante le recenti flessioni di mercato, il Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF rimane un’opzione valida per gli investitori che cercano un’esposizione ai titoli di stato giapponesi. Con un TER competitivo e una strategia di replica efficiente, il fondo offre un equilibrio tra costi contenuti e diversificazione del portafoglio.

Gli investitori dovrebbero monitorare le performance del fondo e considerare le condizioni di mercato prima di prendere decisioni di investimento. Con una strategia di replica a campionamento e un benchmark ben definito il Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF continua a essere un’opzione interessante nel panorama degli investimenti obbligazionari.