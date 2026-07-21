Scopri il Bando di Concorso per il Master Universitario di II Livello 2026/2027

Il Master Universitario di II Livello per il 2026/2027 offre un'opportunità unica di specializzazione. Scopri come partecipare e quali sono i requisiti.

Il mondo accademico è in fermento con l’apertura delle iscrizioni per il Master Universitario di II Livello per l’anno accademico 2026/2027. Questo percorso formativo, rivolto a laureati magistrali, rappresenta un’opportunità unica per chi desidera approfondire le proprie competenze in un contesto di alta specializzazione.

Il bando di concorso è già disponibile e gli aspiranti studenti hanno tempo fino al 26 luglio 2026 per presentare la propria domanda. È fondamentale conservare la ricevuta della domanda di ammissione, che contiene il numero di iscrizione corrispondente al numero di pre-matricola, indispensabile per accedere all’elenco degli ammessi.

Requisiti e Struttura del Corso

I Master universitari di II livello come definiti dall’ordinamento italiano, sono corsi di alta formazione a cui è possibile iscriversi solo dopo aver conseguito una laurea magistrale. Questi percorsi non sono equiparati a lauree o lauree magistrali e,

Il corso in questione è proposto dal Dipartimento di Economia e Finanza e prevede un impegno di 1.500 ore per un totale di 60 CFU. La durata del master è annuale e le lezioni si terranno ogni venerdì pomeriggio, sia in presenza che a distanza tramite la piattaforma Microsoft Teams. Le lezioni in presenza si svolgeranno presso il Dipartimento di Economia e Finanza e, in parte, presso il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo, in base al numero di iscritti locali.

Modalità di Partecipazione

Le lezioni in presenza si alterneranno con quelle online, garantendo flessibilità agli studenti. Ogni sabato mattina, le attività saranno esclusivamente online, sempre tramite la piattaforma MS Teams. Il numero di partecipanti è compreso tra un minimo di 40 e un massimo di 80 studenti, assicurando un ambiente di apprendimento interattivo e coinvolgente.

Costi e Agevolazioni

Il costo del master è di € 2.000,00 suddiviso in due rate, più un contributo assicurativo di € 4,13 un contributo di partecipazione di € 30,00 e un’imposta di bollo di € 16,00. Sono previste agevolazioni per i laureati magistrali dell’Università degli Studi della Basilicata e per i laureati di specifici dipartimenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, che beneficeranno di una riduzione del 30% sulla quota di iscrizione.

Il coordinatore del master è il Prof. Mario Aulenta che può essere contattato all’indirizzo email mario.aulenta@ per ulteriori informazioni. Questo percorso formativo rappresenta un investimento significativo per il futuro professionale degli studenti, offrendo competenze avanzate e opportunità di networking con esperti del settore.