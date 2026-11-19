Un kit malware scritto in Python combina mining di criptovalute, furto di dati e controllo remoto dell'attaccante. Ecco come opera ArmorSteal sui sistemi Windows.

ArmorSteal è un kit malware scritto in Python che colpisce i sistemi Windows e svolge più funzioni contemporaneamente: mining di criptovalute, sottrazione di credenziali, sorveglianza e controllo remoto da parte dell’aggressore. Il white paper pubblicato da Seqrite Labs analizza una nuova versione del kit, descrivendone l’infezione, le tecniche di elusione, l’infrastruttura di comando e controllo e le capacità di furto dei dati.

Il documento è pensato per chi deve identificare e difendersi da minacce di questo tipo. Non descrive un singolo episodio, ma le funzionalità che il malware continua a sviluppare per restare nascosto il più a lungo possibile.

Struttura del malware e modalità di infezione

Il kit è composto da quattro componenti principali: un controller, un gestore del mining di criptovalute, un modulo di spionaggio e un ladro di dati. Ogni parte svolge un compito preciso e collabora con le altre per mantenere il controllo della macchina infetta.

L’ingresso avviene tramite pagine di download di software falsi, che propongono programmi apparentemente legittimi. Una volta eseguito, il malware usa comandi PowerShell dannosi e attività pianificate di Windows per restare attivo anche dopo il riavvio, garantendo così la persistenza sul sistema.

Elusione dei controlli di sicurezza

Per sfuggire ai software di protezione, ArmorSteal ricorre a diverse tecniche. Il codice è offuscato con PyArmor, che rende difficile la lettura del sorgente. Il kit verifica inoltre se è in esecuzione in una sandbox basata su cloud, un ambiente usato dagli analisti per osservare i file sospetti, e in quel caso interrompe il proprio comportamento.

Il malware aggiunge anche esclusioni a Windows Defender, così che l’antivirus ignori le sue attività, e individua gli strumenti di monitoraggio installati sulla macchina, come meccanismi per capire se qualcuno la sta osservando.

Furto di credenziali e dati sensibili

La parte più pericolosa per l’utente riguarda la sottrazione di informazioni. ArmorSteal prende di mira le credenziali salvate nel browser, i portafogli di criptovalute, i token Discord, i gestori di password, le informazioni di pagamento memorizzate e le chiavi SSH. Ciascuna di queste voci può dare accesso a conti personali, servizi aziendali o fondi digitali.

Il comando e controllo si basa su una backdoor firmata. Il malware verifica la firma RSA dei comandi ricevuti e dispone di 11 domini C2 di failover: se uno non risponde, passa al successivo. Questo meccanismo permette all’aggressore di mantenere la comunicazione e di eseguire codice da remoto anche quando alcuni server vengono bloccati.

Indicatori e strumenti di rilevamento

Il white paper elenca gli indicatori di compromissione (IOC), gli indicatori di rete e la mappatura secondo il framework MITRE ATT&CK, utili per cercare tracce del malware nei sistemi. Descrive inoltre le capacità di rilevamento e di guarigione rapida di Seqrite, pensate per isolare e rimuovere il kit.