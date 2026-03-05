Arpae e Guardia di Finanza: collaborazione strutturata per controlli ambientali

Il 2 marzo 2026, a Bologna, Arpae e il Comando regionale Emilia-Romagna della Guardia di Finanza hanno siglato un protocollo d’intesa per una collaborazione stabile dedicata alla tutela ambientale.

L’intesa definisce modalità di scambio sistematico di informazioni e di integrazione operativa. L’obiettivo dichiarato è individuare e affrontare le principali criticità ambientali nel territorio regionale.

L’accordo intende potenziare le attività di prevenzione, controllo e contrasto delle violazioni ambientali. Le aree di intervento privilegiate comprendono la gestione dei rifiuti, le imprese agricole e la cantieristica navale, con attenzione particolare alle zone costiere e limitrofe. Il protocollo stabilisce procedure congiunte per la condivisione delle evidenze e per interventi operativi coordinati.

Obiettivi e ambito della collaborazione

Il protocollo prosegue definendo procedure operative che regolano la condivisione delle evidenze e gli interventi coordinati. La cooperazione si fonda sulla condivisione di dati, analisi e informazioni operative tra le parti.

In base all’intesa, i flussi di informazioni comprenderanno le risultanze tecniche delle campagne di monitoraggio ambientale nonché le evidenze investigative utili alle attività di controllo. Questi elementi saranno utilizzati per guidare interventi tempestivi e mirati sul territorio.

I dati non sensibili prodotti dalle attività di monitoraggio saranno resi disponibili per supportare i controlli amministrativi e ispettivi. L’obiettivo è migliorare il rilevamento di anomalie e la capacità di individuare condotte illecite legate a gestione dei rifiuti e altre fonti di rischio ambientale.

La procedura prevede inoltre l’adozione di canali sicuri per lo scambio informativo e modalità congiunte di analisi, al fine di rendere più efficaci le attività investigative e operative. Il risultato atteso è un incremento della tempestività e dell’efficacia dei controlli sul territorio.

Settori prioritari

A seguito dell’incremento della tempestività e dell’efficacia dei controlli sul territorio, il protocollo individua alcuni ambiti prioritari di intervento. In primo luogo la gestione rifiuti, dove il rischio di smaltimenti illeciti impone controlli incrociati tra fonti ambientali e investigative. Poi le aziende agricole, soggette a verifiche sulla compliance relative all’uso di fitofarmaci, allo stoccaggio e alla gestione dei reflui. Infine la cantieristica navale, che manifesta criticità specifiche lungo le coste concernenti scarti, gestione dei materiali e impatti sul mare. L’integrazione informativa facilita l’identificazione precoce delle criticità e la sincronizzazione degli interventi, con ricadute attese sulla riduzione dei rischi ambientali e sui tempi di risposta operativa.

Meccanismi operativi e condivisione dei dati

Le parti hanno concordato procedure operative per lo scambio di informazioni, nel rispetto delle rispettive mission istituzionali. I flussi informativi tuteleranno la riservatezza dei dati sensibili e prevedono modalità di accesso controllato. Saranno condivisi report tecnici, mappe di rischio, risultati di campagne di monitoraggio e analisi ambientali, con attenzione a valorizzare il contributo reciproco per attività di prevenzione e repressione delle violazioni. La sincronizzazione degli interventi mira a ridurre i tempi di risposta e le sovrapposizioni operative tra gli enti coinvolti.

Valore della sinergia

La sinergia combina la capacità tecnica di Arpae nella produzione di evidenze ambientali con le competenze investigative e operative della Guardia di Finanza. Questo approccio integrato migliora la pianificazione dei controlli mirati e la gestione delle emergenze ambientali. Inoltre, la collaborazione favorisce la replicabilità del modello in altri contesti interistituzionali e l’adozione di procedure standardizzate. È atteso uno sviluppo dei flussi informativi verso canali coordinati e regolari, con ricadute sulla qualità delle attività ispettive e sul presidio del rischio ambientale.

Impatto sul territorio e comunicazione alla collettività

La cooperazione è stata presentata dalle istituzioni coinvolte come un passo verso una maggiore tutela delle risorse naturali e del territorio regionale. L’intesa mira a garantire benefici concreti per i cittadini attraverso un presidio più efficace delle aree vulnerabili e una maggiore trasparenza dell’azione istituzionale. I risultati delle attività congiunte, qualora non contengano informazioni sensibili, saranno resi disponibili per informare il pubblico e le amministrazioni locali.

In ottica preventiva, la condivisione tecnica favorisce la costruzione di strumenti per la valutazione del rischio in grado di orientare politiche locali e interventi operativi. Tale approccio contribuisce a una gestione più sostenibile e controllata delle attività a impatto ambientale e rafforza il presidio sul rischio ambientale a livello territoriale.

Dichiarazioni ufficiali

A seguito dei rilievi illustrati, le istituzioni coinvolte hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali per chiarire obiettivi e modalità operative.

Il direttore generale di Arpae, Paolo Ferrecchi, ha rimarcato il valore del riconoscimento reciproco delle competenze. Ha definito il protocollo come «un ulteriore elemento di collaborazione tra Arpae e le forze dell’ordine». Secondo Ferrecchi, il riconoscimento delle professionalità e la cooperazione tra enti sono essenziali per garantire la tutela ambientale e un presidio efficace del territorio, con finalità di prevenzione e contrasto agli illeciti.

Anche il comandante regionale Emilia-Romagna della Guardia di Finanza, Paolo Kalenda, ha sottolineato il valore operativo dell’accordo. Kalenda ha affermato che «con l’accordo siglato oggi saranno attivate importanti interazioni per affrontare in modo coordinato le criticità ambientali e intervenire sulle illegalità del comparto con la necessaria tempestività ed efficacia». Ha inoltre indicato che la partnership consolida un modello di cooperazione interistituzionale innovativo, orientato all’intervento rapido e alla prevenzione.

Prospettive e sostenibilità dell’accordo

Il protocollo costituisce una base operativa soggetta a evoluzione in funzione dei risultati e delle esigenze emergenti. La sostenibilità del modello dipenderà dalla capacità di mantenere flussi informativi coerenti, aggiornati e utilizzabili per azioni concrete. L’obiettivo di medio termine è consolidare una prassi istituzionale che riduca i rischi ambientali e migliori la qualità della vita nelle aree interessate.

L’intesa firmata il 2 marzo 2026 rappresenta un esempio di integrazione tra enti tecnici e forze di polizia economico‑finanziaria, finalizzata a un presidio più efficace del territorio e delle risorse. La partnership valorizza competenze diverse a favore della collettività. Sono attesi monitoraggi dei risultati e la revisione delle modalità operative per adeguare il protocollo alle esigenze emergenti.