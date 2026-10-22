Il nostro studio combina competenze notarili, societarie e immobiliari per semplificare operazioni complesse di investimenti istituzionali.

Nel mondo degli investimenti immobiliari le operazioni che coinvolgono fondi immobiliari o investitori istituzionali richiedono una cura particolare per la documentazione, la riservatezza e il coordinamento tra numerosi soggetti. Il ruolo del notaio diventa quindi quello di garantire la regolarità giuridica di ogni trasferimento, evitando ritardi o contestazioni future. Le strutture di investimento, spesso articolate in più livelli societari, comportano la gestione simultanea di contratti di acquisto, atti di conferimento e modifiche statutarie, per cui una consulenza integrata è indispensabile.

Il valore aggiunto di un supporto specializzato risiede nella capacità di far dialogare le norme del Real Estate con quelle del diritto societario e finanziario, rispondendo alle esigenze di documentazione puntuale, coordinamento tra le parti e tempestività nei trasferimenti. L’esperienza maturata con società di gestione del risparmio, fondi di investimento e grandi operatori finanziari consente di strutturare percorsi operativi che rispettano le tempistiche di mercato senza sacrificare la sicurezza giuridica.

Apporti di immobili a fondi di investimento

L’apporto di immobili a un fondo di investimento è una pratica diffusa per arricchire il portafoglio e diversificare le fonti di rendimento. Il nostro studio assiste nella redazione e nella stipula degli atti di apporto immobiliare, curando l’individuazione accurata dei beni, la verifica di eventuali vincoli ipotecari o urbanistici e la definizione della struttura giuridica più idonea. Quando il contribuente intende trasferire più immobili, è necessario gestire le differenti provenienze, la molteplicità di documenti catastali e la conformità alle normative locali, attività che richiedono un coordinamento stretto con i consulenti finanziari del fondo.

Gestione di portafogli articolati e vincoli urbanistici

In situazioni in cui il patrimonio da conferire comprende immobili sparsi su più giurisdizioni, il notaio deve garantire la coerenza degli atti e la corretta trascrizione di tutti i diritti reali. Il processo include la verifica dei titoli di proprietà, la conferma dell’esistenza di servitù o diritti di prelazione, e l’allineamento con le norme speciali che regolano i veicoli d’investimento collettivo. Il risultato è un trasferimento fluido, privo di ostacoli burocratici, che consente al fondo di acquisire immediatamente i beni e di avviare la gestione operativa.

Acquisizioni, cessioni e società veicolo per investitori istituzionali

Le operazioni di acquisizione o cessione di immobili da parte di fondi o investitori istituzionali possono riguardare singoli edifici commerciali, complessi logistici o interi lotti di sviluppo. Il supporto notarile si concentra sulla verifica della titolarità, sulla redazione di contratti di compravendita conformi alle esigenze di due diligence e sulla gestione delle formalità di trasferimento, compresi gli adempimenti fiscali. L’attenzione è rivolta anche alla strutturazione di eventuali clausole di earn-out o di garanzie post-vendita, elementi fondamentali per proteggere gli interessi del cliente.

Costituzione e operatività delle società veicolo

Spesso l’investimento immobiliare viene realizzato attraverso una società veicolo, strumento che offre flessibilità nella gestione del capitale e nella ripartizione dei proventi. Il ruolo del notaio include la costituzione della società, la redazione dello statuto, le operazioni di aumento di capitale e le modifiche statutarie legate all’ingresso o all’uscita degli azionisti. Inoltre, è fondamentale coordinare gli atti notarili relativi al trasferimento dei beni nella nuova entità, assicurando che la circolazione patrimoniale avvenga senza interrompere i flussi finanziari né infrangere le regole di governance richieste dagli investitori.