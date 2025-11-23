Aumenti delle Pensioni e Nuove Regole in Arrivo da Gennaio 2026: Cosa Sapere

Con l’approssimarsi del 2026, si delineano importanti novità per il mondo delle pensioni in Italia.

La legge di bilancio per l’anno prossimo prevede significativi aumenti per i pensionati, in particolare per coloro che si trovano in difficoltà economiche. Questi cambiamenti, attesi da molti, si concentrano sulla maggiorazione sociale e sull’adeguamento dei requisiti per l’accesso alla pensione.

Aumento delle maggiorazioni sociali

Dal gennaio 2026, i pensionati previdenziali e assistenziali, insieme ai soggetti con disabilità totale, come invalidi civili, ciechi e sordomuti, beneficeranno di un incremento della maggiorazione sociale. Questo aumento si traduce in una maggiorazione di 12 euro lordi al mese, che si aggiunge agli 8 euro già previsti per il 2025. In totale, i pensionati vedranno così un incremento di circa 20 euro al mese, per un totale annuale di circa 260 euro.

Beneficiari e spesa prevista

Questa iniziativa interesserà circa 1,1 milioni di individui che si trovano in situazioni economiche critiche. La spesa complessiva per tali misure è stimata attorno ai 295 milioni di euro all’anno, a partire dal 2027. Queste risorse sono destinate a migliorare le condizioni di vita di molte famiglie e a sostenere i pensionati più vulnerabili.

Modifiche ai requisiti pensionistici

Oltre agli aumenti, si prevedono modifiche ai requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia e a quella anticipata. A partire dal 2027, l’età pensionabile sarà fissata a 67 anni e 1 mese, con un incremento di un solo mese rispetto al 2026. Questa normativa sarà applicata anche negli anni successivi, con un ulteriore aumento previsto nel 2028, portando l’età a 67 anni e 3 mesi.

Pensione anticipata e lavoratori esenti

Per quanto riguarda la pensione anticipata, nel 2027 si passerà a 42 anni e 11 mesi di contributi, mentre per le donne il requisito sarà di 41 anni e 11 mesi. Dal 2028, invece, sarà necessario accumulare 43 anni e 1 mese. Tuttavia, è importante sottolineare che i lavoratori impiegati in attività gravose o usuranti non saranno soggetti a questi aumenti.

Proroghe e disposizioni aggiuntive

La manovra prevede anche la proroga del cosiddetto “bonus Maroni”, ora ribattezzato bonus Giorgetti. Questa misura consente ai dipendenti di continuare a lavorare mentre maturano i requisiti per la pensione anticipata. I lavoratori possono mantenere la contribuzione a loro carico, che sarà accreditata direttamente in busta paga.

Opzioni di uscita anticipata

Le possibilità di uscita anticipata, come l’Ape Sociale, rimarranno attive per categorie specifiche, quali disoccupati, invalidi, caregiver e lavoratori gravosi. Si prevede circa 24.000 accessi nel 2026. Tuttavia, altre forme di uscita flessibile, come Quota 103 e Opzione Donna, saranno eliminate, riducendo le scelte disponibili per i futuri pensionati.

Le recenti riforme e gli aumenti rappresentano un passo significativo verso il miglioramento della situazione economica di numerosi pensionati in Italia. L’introduzione di misure mirate, insieme al potenziamento delle maggiorazioni sociali, mira ad alleviare le difficoltà economiche di una parte della popolazione che ha contribuito al benessere del Paese per tutta la vita.