Scopri come ottenere 200 euro in buoni Amazon aprendo un conto corrente Credem

Negli ultimi anni, il commercio online ha assunto un ruolo sempre più centrale nella vita degli italiani.

Piattaforme come Amazon sono diventate un punto di riferimento per gli acquisti quotidiani. In questo contesto, Credem Banca ha lanciato un’iniziativa per attrarre nuovi clienti, offrendo la possibilità di ricevere fino a 200 euro in buoni regalo Amazon.

Come funziona l’offerta di Credem

Per partecipare a questa promozione, è necessario aprire un conto corrente online chiamato Credem Link entro il 30 novembre 2025. La registrazione è semplice e veloce: basta utilizzare il codice promozionale BONUS200 durante la creazione del conto. Una volta aperto, il cliente avrà accesso a un mondo di vantaggi, tra cui un servizio di Internet Banking completo e un consulente dedicato.

Requisiti per ottenere i buoni Amazon

Per riscuotere i buoni regalo, ci sono alcune condizioni da rispettare. Il primo step consiste nell’utilizzare la carta di debito associata al conto per effettuare acquisti per un totale di almeno 2.000 euro entro il 31 marzo 2026. In questo modo, si potrà ottenere il primo buono da 100 euro. Successivamente, per ricevere il secondo buono, è necessario accreditare lo stipendio o la pensione sul conto e spendere almeno 1.000 euro con la carta di debito tra aprile e giugno 2026.

Tempistiche e modalità di ricezione

La promozione è valida fino al 30 giugno 2026 per tutti coloro che apriranno un conto Credem Link entro la scadenza stabilita. I buoni regalo Amazon verranno inviati direttamente all’indirizzo email fornito al momento della registrazione, entro tre mesi dalla chiusura contabile dell’iniziativa, che avverrà il 30 settembre 2026. Pertanto, i nuovi clienti possono aspettarsi di ricevere i loro buoni entro il 31 dicembre 2026.

I vantaggi del conto Credem Link

A parte i buoni Amazon, il conto Credem Link offre numerosi vantaggi. È un conto corrente a canone zero, che permette di gestire le proprie finanze in modo semplice e veloce. Gli utenti possono scegliere tra due tipologie di carta di debito: la Credemcard internazionale Mastercard, utilizzabile anche all’estero, e la Credemcard su circuito nazionale Pagobancomat, valida esclusivamente in Italia. Questo rende il conto molto flessibile e adatto a diverse esigenze.

Come aprire un conto Credem Link

Per aprire il conto, è necessario disporre di un documento d’identità valido o del SPID, una connessione Internet e una videocamera per il riconoscimento tramite video selfie, che può avvenire tramite PC, tablet o smartphone. Questo processo di registrazione è rapido e intuitivo, rendendo l’apertura del conto un’operazione alla portata di tutti.

Aprire un conto corrente online con Credem consente di gestire le proprie finanze senza costi e offre anche l’opportunità di ricevere buoni regalo Amazon. Con un’iniziativa così vantaggiosa, è opportuno considerare Credem come la propria banca di fiducia.