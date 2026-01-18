Aumento dell’Assegno Unico 2026: Novità e Dettagli Essenziali da Conoscere

Incremento dell’assegno unico per le famiglie italiane nel 2026

Il2026si preannuncia come un anno significativo per le famiglie italiane che beneficiano dell’assegno unico. Questo aiuto economico rappresenta un sostegno fondamentale per le famiglie con figli. Grazie a una rivalutazione dell’1,4% stabilita dall’ISTAT, gli importi mensili dell’assegno subiranno un incremento sostanziale. Tale misura garantirà un supporto maggiore per i nuclei familiari, contribuendo a migliorare le condizioni economiche di molti genitori.

Novità sui pagamenti dell’assegno unico

Per il prossimo anno, l’INPScontinuerà a erogare l’assegno unico con una modalità di pagamento mensile fissa. I pagamenti per il mese di gennaio sono fissati per il21 e 22 gennaio, e seguiranno un calendario regolare che prevede accrediti su due giorni consecutivi. La programmazione per i mesi successivi è la seguente:

19-20 febbraio

19-20 marzo

20-21 aprile

20-21 maggio

18-19 giugno

20-21 luglio

18-19 agosto

21-22 settembre

21-22 ottobre

19-20 novembre

16-17 dicembre

Per le famiglie che presenteranno una nuova domanda, il primo pagamento verrà normalmente effettuato nell’ultima settimana del mese successivo a quello della richiesta. In questo periodo, l’INPS provvederà anche all’erogazione di eventuali conguagli, sia a credito che a debito, legati alle variazioni degli importi spettanti.

Incremento degli importi e soglie ISEE

Con l’adeguamento dell’assegno unico, il valore massimo che le famiglie possono ricevere raggiungerà circa204,4 euroal mese. L’importo minimo, per coloro che non presentano l’ISEE, salirà a circa58,5 euro. Questo incremento è particolarmente significativo per le famiglie a basso reddito, poiché le fasce ISEE saranno aggiornate, migliorando così l’accesso alsostegno economico.

Dettagli sulle fasce di reddito

La prima soglia ISEE, necessaria per accedere all’importo massimo dell’assegno, è stata aumentata a17.468,51 euro. Al contrario, le famiglie con un ISEE superiore a46.500 euroosserveranno un aumento più modesto, con l’importo che passerà da57,50 euroa58,30 euro. È essenziale che le famiglie aggiornino il proprio ISEE per poter beneficiare di questi aumenti.

Implicazioni per le famiglie italiane

Le nuove misure relative all’assegno unico avranno effetti significativi su un numero elevato di famiglie italiane. Secondo i dati più recenti, circa120.000 nuclei familiarinella provincia di Bergamo beneficeranno di questo sostegno, garantendo un aiuto diretto a oltre195.000 figli. L’importo medio per famiglia si attesta intorno ai277 euromensili, con un vantaggio particolare per le famiglie più numerose che trarranno beneficio dalla rivalutazione.

Supporto alle famiglie con più figli

Per le famiglie con tre o più figli, l’assegno unico può superare i600 euroal mese, includendo le maggiorazioni specifiche per i figli successivi. Una famiglia con quattro figli, ad esempio, potrebbe ricevere oltre800 euromensili, contribuendo in modo significativo al miglioramento del bilancio familiare. Questo incremento è particolarmente rilevante in un periodo in cui le famiglie affrontano crescenti sfide economiche.

Il 2026 rappresenta un passo avanti per il sostegno alle famiglie italiane tramite l’assegno unico. L’adeguamento degli importi e le nuove soglie ISEE offrono un’opportunità per migliorare la qualità della vita di molte famiglie, rendendo il supporto economico più accessibile e mirato.